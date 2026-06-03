ईरान का कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण हमला, चारों तरफ मची तबाही

Iran Attack on Kuwait Airport: ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से कुवैत पर हमला किया है. इन हमलों के बाद IRGC ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया. इस हमले से भारी नुकसान हुआ है. कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. रिपोर्ट के मुताबिक, हमला कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टी-1 बिल्डिंग पर हुआ. धमाकों और खतरे की आशंका के बीच एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत उड़ानों को रोक दिया और कई विमानों को दूसरे एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया.

कुवैत सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से जारी जानकारी में बताया गया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. हमले के बाद एयरपोर्ट के अंदर मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर धमाकों और सायरन की आवाजों के वीडियो भी शेयर किए. कुवैत सरकार ने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मिसाइल हमलों को रोकने के लिए की गई जवाबी फायरिंग का मलबा जमीन पर गिर सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहें और खुले इलाकों में जाने से बचें. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

हमले के बाद इलाके में तनाव

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ईरान और उसके विरोधी देशों के बीच जारी संघर्ष का असर अब खाड़ी देशों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. घटना के बाद कुवैत के कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. वहीं, घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले को लेकर चिंता बढ़ गई है. कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. एयरलाइंस कंपनियां भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कुछ उड़ानों के रूट में बदलाव किया गया है.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद IRGC ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण ड्रोन और मिसाइल से हमले किए. इन हमलों में अमेरिका और मुस्लिम देशों का भारी नुकसान हुआ. इस बीच फिर से ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया है.