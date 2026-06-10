कुवैत और जॉर्डन पर ईरान का हमला

आईआरजीसी ने कुवैत पर भी हमला किया है. IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी वायुसेना के अहम ठिकाने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया. इसके बाद कुवैती सेना ने बयान जारी कर कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं. कुवैत में भी कई धमाकों की खबरें सामने आईं और लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया. वहीं जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान से दागी गई पांच मिसाइलों को मार गिराया. सेना के अनुसार, ये मिसाइलें अल-अजराक इलाके की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. लेकिन मिसाइलों का कुछ मलबा जॉर्डन की जमीन पर गिरा.