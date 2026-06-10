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ईरान ने अमेरिकी हमले का लिया बदला, 4 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला; बर्बाद हो गए ट्रंप के हथियार!

US Iran Conflict: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़े तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव और तेज हो गया है. ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन समेत कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए. इससे पहले अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के रडार और एयर डिफेंस ठिकानों पर हमला किया था.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:53 AM IST
ईरान ने अमेरिकी हमले का लिया बदला, 4 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला; बर्बाद हो गए ट्रंप के हथियार!

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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