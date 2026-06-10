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US Iran Conflict: मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं. इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने की खबर सामने आई. इसके बाद अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के जास्क, सीरिक और केश्म द्वीप के आसपास मौजूद रडार, एयर डिफेंस और निगरानी ठिकानों पर जवाबी हमले किए. अमेरिका की कार्रवाई के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमले शुरू करने का दावा किया.
IRGC के मुताबिक, सबसे बड़ा हमला बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय पर किया गया. ईरानी मीडिया ने दावा किया कि स्थानीय समयानुसार तड़के करीब ढाई बजे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और एक मिसाइल सीधे अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जाकर गिरी. हमले के बाद बहरीन के गृह मंत्रालय ने पूरे देश में सायरन बजने की पुष्टि की और नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की. स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहरीन में 16 से अधिक धमाकों की आवाजें सुनी गईं. दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले में भारी नुकसान हुआ है.
कुवैत और जॉर्डन पर ईरान का हमला
आईआरजीसी ने कुवैत पर भी हमला किया है. IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी वायुसेना के अहम ठिकाने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया. इसके बाद कुवैती सेना ने बयान जारी कर कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं. कुवैत में भी कई धमाकों की खबरें सामने आईं और लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया. वहीं जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान से दागी गई पांच मिसाइलों को मार गिराया. सेना के अनुसार, ये मिसाइलें अल-अजराक इलाके की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. लेकिन मिसाइलों का कुछ मलबा जॉर्डन की जमीन पर गिरा.
ईरान ने अमेरिका को धमकाया
ईरान ने दावा किया है कि उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सेना के 21 एयर और नेवल बेस को निशाना बनाया. आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने आगे और हमले किए तो जवाब पहले से ज्यादा बड़ा होगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि ईरान किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.