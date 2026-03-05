इजरायल में आधी रात मिसाइलों की बारिश, ईरान के हमलों से दोहा से लेकर बहरीन तक मचा हड़कंप

Iran News: मिडिल ईस्ट में जंग और तेज होती जा रही है. गुरुवार सुबह-सुबह ईरान ने इस इलाके में इजरायली और अमेरिकी मिलिट्री बेस पर नए हमले किए, जिससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया. इन हमलों के बीच कई इजरायली शहरों में एयर सायरन बजाए गए, जिससे लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने मिसाइलों से बड़े इजरायली शहरों को निशाना बनाया. इजरायली मिलिट्री ने बताया कि तेल अवीव और यरुशलम में कई मिसाइलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए थे. ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि US मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया.

इजरायल कर रहा है हमला

इजरायल ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. इज़रायली मिलिट्री ने कहा कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में ईरान के सपोर्ट वाले हिज़्बुल्लाह बेस पर नए हमले किए हैं. इससे पहले, US और इजरायल ने बुधवार को ईरान के कई मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर भारी बमबारी की थी. इस लड़ाई में एक बड़ी बात तब हुई जब US डिफेंस अधिकारियों ने बताया कि एक अमेरिकी सबमरीन ने टॉरपीडो अटैक करके हिंद महासागर में एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया. श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक, 32 क्रू मेंबर को बचा लिया गया, जबकि 87 लाशें बरामद की गईं. युद्ध का असर अब पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किया जा रहा है.

ईरान ने दी थी चेतावनी

ईरान ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर हमले जारी रहे, तो वह इस इलाके में मिलिट्री और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है. इसके बाद कई पड़ोसी देशों ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है. कतर के होम मिनिस्ट्री ने दोहा में US एम्बेसी के पास रहने वाले लोगों को एहतियातन निकालने का ऐलान किया है. इस बीच, खाड़ी इलाके में समुद्री सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. कुवैत के तट पर एक तेल टैंकर के पास धमाके की खबर मिली है. UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने बताया कि जहाज पर हमला होने का शक है, हालांकि वजह कन्फर्म नहीं हुई है.

अब तक कितने लोगों की गई है जान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लड़ाई का असर ग्लोबल इकॉनमी पर भी पड़ रहा है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का लगभग 20 परसेंट तेल सप्लाई करता है. वहां बढ़ते तनाव की वजह से तेल की कीमतों में उछाल आया है और इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव आया है. इस लड़ाई में पहले ही काफी मौतें और प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है. अधिकारियों का अनुमान है कि ईरान में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान में 70 से ज़्यादा और इज़राइल में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है. कई अमेरिकी सैनिकों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है.

