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ईरान का पलटवार जारी, इजरायल और US बेस पर 46वीं लहर का हमला

Iran War Update: ईरान ने इजरायल पर और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर 46वीं लहर का हमला किया है. ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम जोल्फागरी शनिवार (14 मार्च) को इस बात की जानकारी दी और कहा कि "अमेरिका और जायोनिस्ट (मूलत: इजरायली) गलत तरीके से बहाए गए खून की हर बूंद और हुए नुकसान की भरपाई की कीमत चुकाएंगे." पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:33 AM IST

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ईरान का पलटवार जारी, इजरायल और US बेस पर 46वीं लहर का हमला

Iran War Update: इजरायल और अमेरिका के खिलाफ ईरान अकेला युद्ध लड़ रहा है. पिछले लगभग 14 दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत 1300 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है. वहीं, ईरान अमेरिका और इजरायल के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है. ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने अपने पहले बयान में यह साफ कर दिया कि ईरान अपने शहीदों का बदला लेगा. इसी कड़ी में ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजरायल पर निशाना साधते हुए मिसाइलों से 46वें लहर का हमला किया है. 

ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम जोल्फागरी ने शनिवार (14 मार्च) को एक टेलीविजन संबोधन में चेतावनी देते हुए कहा "अमेरिका और जायोनिस्ट (मूलत: इजरायली) गलत तरीके से बहाए गए खून की हर बूंद और हुए नुकसान की भरपाई की कीमत चुकाएंगे."

जोल्फागरी ने कहा कि, "अमेरिकी और ज़ायोनिस्ट विरोधियों के सेंटर्स और सेनाओं" को निशाना बनाया गया. जोल्फागरी ने जोर देकर कहा कि इस खास फेज का मकसद "जायोनिस्ट और अमेरिकी क्रिमिनल कमांडरों का शिकार करना" था, और दावा किया कि "कब्जे वाले इलाकों में 10 छिपने और रहने की जगहें और इलाके में अमेरिकियों के इकट्ठा होने और छिपने की 3 जगहों की पहचान की गई और उन्हें ठीक से निशाना बनाया गया." खबर है कि इन सटीक हमलों में "तेल अवीव में सात पॉइंट, रिशोन लेजियन में दो पॉइंट, और शोहम में एक पॉइंट" के साथ-साथ "'किंग सुल्तान', 'विक्टोरिया', और 'एरबिल' बेस" पर US कमांडर के ठिकाने शामिल थे.

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जोल्फागरी ने कहा कि, "देश के आसमान के रक्षकों के ऑपरेशन के मुताबिक, फिरोजाबाद और बंदर अब्बास में दो MQ-9 ड्रोन और तबरीज के आसमान में एक और एयरक्राफ्ट को सेपा के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोककर नष्ट कर दिया।" प्रवक्ता के मुताबिक "अब तक नष्ट किए गए ड्रोन की कुल संख्या 112 हो गई है, जिसमें अलग-अलग तरह के लड़ाकू, टोही और आत्मघाती ड्रोन शामिल हैं."

जोल्फागरी ने पुष्टि की कि "'खेबर-शेकन' सॉलिड-फ्यूल प्रिसिजन मिसाइलें और हमले वाले ड्रोन बड़ी संख्या में दुश्मन के ठिकानों की ओर भेजे गए थे." उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "कब्जा करने वाले जायोनिस्टों के उत्तरी कमांड के इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकी सेनाओं के इकट्ठा होने की जगह को तबाह करना" मुख्य स्ट्रेटेजिक लक्ष्य थे, खास तौर पर "हाइफ़ा, कैसरिया, ज़ारिट और श्लोमी की बस्तियों, साथ ही 'होलोन' मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स" में टारगेटेड सेंटर्स का नाम लिया गया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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