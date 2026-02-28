ईरान के पलटवार से सहमा इजरायल; मिडिल ईस्ट के कई देशों में धमाके, बंद किए एयरस्पेस

US Israel Iran War News: अमेरिका और इजरायल ने एक बार फिर दुनिया को जंग के मुंह में धकेल दिया है. शनिवार (28 फरवरी) को अमेरिका-इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान के कई इलाकों में हमला किया. इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमला किया. इसका असर यह हुआ कि उत्तरी इजरायल में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं. वहीं कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कुवैत में भी विस्फोट और मिसाइल अलर्ट जारी किए गया है.

कई देशों ने एहतियात के तौर पर अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी इजरायल में उस समय धमाके हुए जब देश की सेना ने कहा कि वह ईरान की ओर से आने वाली मिसाइलों को गिराने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है. इजरायल ने कुछ देर पहले ही ईरान पर हमला शुरू किया था. फिलहाल इस जारी हमले में किसी तरह के नुकसान या हताहतों की तुरंत कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

ईरान के पलटवार से सहमा इजरायल

अल-जजीरा के मुताबिक, इस बीच कतर में अमेरिकी दूतावास ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए 'शेल्टर-इन-प्लेस' लागू कर दिया है और अपने नागरिकों को भी अगली सूचना तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक ईरानी मिसाइल को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मदद से इंटरसेप्ट कर लिया गया. कतर में हालात काफी तनावपूर्ण हैं. उन्होंने बताया कि अभी-अभी चेतावनी वाले अलर्ट सुनाई दिए, जिनमें आने वाली मिसाइलों के खतरे की सूचना दी गई. वहीं इराक के परिवहन मंत्रालय ने भी अपने राष्ट्रीय एयरस्पेस को बंद करने का ऐलान किया है.

बहरीन में भी धमाकों की खबर आई है. वहां अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के 5वें फ्लीट के मुख्यालय को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है. वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है. कुवैत में भी विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. इस बीच कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर किए गए हमलों का मकसद एक 'अस्तित्व के लिए खतरे' को खत्म करना है. नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका की 'संयुक्त कार्रवाई' से ऐसे हालात बनेंगे, जिनमें ईरान के लोग अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकेंगे. नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खूब सराहना की.

ईरान में सुप्रीम लीडर के दफ्तर के आसपास बड़ा हमला

इससे पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि ईरान पर किए गए हमले इजरायल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई का हिस्सा हैं. अमेरिका ने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात किया है, ताकि ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने का दबाव बनाया जा सके. रॉयटर्स को एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ये हमले हवा और समुद्र दोनों रास्तों से किए जा रहे हैं.

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की राजधानी तेहरान में जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दफ्तर के पास का इलाका भी शामिल है. हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई इस समय तेहरान में नहीं हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है.

ईरान में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद

अमेरिका और इजरायल के हमले में तेहरान के कई इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं ठप पड़ गई है. बताया जा रहा है कि फिलहाल कॉल करना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की स्थिति जानने के लिए परेशान हैं.

दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमले में इजरायल में सायरन बजने लगे हैं और देश में आपातकाल का ऐला किया गया है. इजरायली सेना ने कहा कि अवाम को पहले से सतर्क करने के लिए यह 'प्रोएक्टिव अलर्ट' जारी किया गया है, ताकि लोग संभावित मिसाइल हमले के लिए तैयार रहें. इजरायल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि देश का एयरस्पेस सभी नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है और लोगों से एयरपोर्ट न आने की अपील की गई है.

