Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /लेबनान पर हमले पड़े भारी! ईरान ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें, वेस्ट एशिया में बढ़ा जंग का खतरा

लेबनान पर हमले पड़े भारी! ईरान ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें, वेस्ट एशिया में बढ़ा जंग का खतरा

Iran Missile Attacks Israel: लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है. ईरान अप्रैल के सीजफायर के बाद पहली बार सीधे इजरायल पर मिसाइल हमला किया. इजरायल ने ज्यादातर मिसाइलें रोकने का दावा किया है. घटना के बाद पूरे वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ गया है और बड़े जंग की आशंका जताई जा रही है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:30 AM IST
लेबनान पर हमले पड़े भारी! ईरान ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें, वेस्ट एशिया में बढ़ा जंग का खतरा
Image Credit: ईरान के हमले से इजरायल में मची भगदड़ (PC-सोशल मीडिया)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लेबनान पर हमले पड़े भारी; ईरान ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें, सहम गई नेतन्याहू की फौज!
middle east news1 min ago
2
Uttar Pradesh news55 min ago
3
Bangladeshi Officials Training In PakistanJun 07
4
Bangladeshi Officials Training In PakistanJun 07
5
muslim newsJun 07