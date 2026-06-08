दूसरी ओर, ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए अपने पश्चिमी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. पड़ोसी देशों इराक और सीरिया ने भी संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका को देखते हुए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर इस तरह की आक्रामक कार्रवाइयां दोबारा की गईं तो इससे भी बड़े पैमाने पर हमला कर जवाब देंगे, साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा.