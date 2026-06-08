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Iran attacks Israel: मिडिल ईस्ट में इजरायल फौज के रवैये से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. नेतन्याहू सरकार लगातार फिलिस्तीन और लेबनान में ताबड़तोड़ हमले कर रही है, इसमें कई बेगुनाहों की मौत हो चुकी है. इतना ही नहीं इजरायल ने ग़ज़ा और लेबनान के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा जमा लिया है.
इजरायली हमलों और लगातार बढ़ती फौजी सरगर्मियों के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया है. ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला कर दिया है. अप्रैल में लागू हुए सीजफायर के बाद यह पहली बार है जब ईरान ने सीधे इजरायल को निशाना बनाया है. इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में फिर से बड़े जंग की आशंका बढ़ गई है.
ईरान की सेना ने इजरायल पर मिसाइलों की कई खेप दागीं. इजरायली सेना का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने कम से कम तीन फेज में छोड़ी गई मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया. वहीं कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें भी सुनाई पड़ी. सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायल ने हवा में रोक दिया.
हमले के बाद इजरायल के कई क्षेत्रों में सायरन बजने लगे, जिससे लाखों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. इजरायली फौज ने कहा है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा. इजरायली फौज प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है. वहीं सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने कहा कि आदेश मिलते ही दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला किया जाएगा.
दूसरी ओर, ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए अपने पश्चिमी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. पड़ोसी देशों इराक और सीरिया ने भी संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका को देखते हुए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर इस तरह की आक्रामक कार्रवाइयां दोबारा की गईं तो इससे भी बड़े पैमाने पर हमला कर जवाब देंगे, साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा.
IRGC ने अपने बयान में लेबनान पर हुए हमलों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास ईरानी तटों और जहाजों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया. यह हमला ऐसे समय हुआ है जब एक दिन पहले ही ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर बेरूत पर हमला हुआ तो पूरे वेस्ट एशिया में फिर से बड़े पैमाने पर जंग छिड़ सकती है.
दरअसल, इतवार (7 मई) को इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी शहरों पर हमला किया था. ईरान का कहना है कि यह हमला उस समय किया गया जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इजरायल से सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था. हमले से कुछ समय पहले अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा था कि वेस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिक पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.
बेरूत पर इजरायल का हमला उस समझौते के कुछ दिनों बाद हुआ था, जिसमें लेबनान और इजरायल की सरकारों ने अमेरिका की मेजबानी में हुई बातचीत के दौरान सीजफायर पर सहमति जताई थी. हालांकि हिज्बुल्लाह ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हुए इजरायली हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए हैं.