/ट्रंप के बेटे की हत्या की साजिश में नेतन्याहू का नाम? ईरान के दावे से मचा हड़कंप

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Iran Israel Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जारी है. इस बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसेन रेज़ाई ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साज़िश और उनके सबसे छोटे बेटे को दी गई धमकियों के बारे में आई खबरें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक "साज़िश" हैं. अरब न्यूज़ चैनल अल-मनार से बात करते हुए रेज़ाई ने कहा कि नेतन्याहू इन खबरों का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डराने और इस तरह अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में घसीटने के लिए करना चाहते हैं.
रेज़ाई ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साज़िश के बारे में "झूठी खबरें" फैलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में डर पैदा किया और उनके फ़ैसले लेने की क्षमता को प्रभावित किया. उन्होंने कहा, "इन खबरों से पैदा हुए डर की वजह से तुर्की के दौरे के दौरान ट्रंप को एक आम मज़दूर की तरह खाने की डिलीवरी करने वाली गाड़ी में सफ़र करते देखा गया."
रेज़ाई ने आगे कहा, "अगर हम कोई कार्रवाई करने का फ़ैसला करते हैं, तो हमें उसे अंजाम देने से कोई नहीं रोक सकता. हालांकि, ये खबरें सिर्फ़ नेतन्याहू की गढ़ी हुई बकवास हैं." न्यूज़ एजेंसियों समेत ईरान के मीडिया आउटलेट्स ने अल-मनार के साथ रेज़ाई की बातचीत के कुछ हिस्से प्रकाशित किए हैं. हालांकि, रेज़ाई ने ट्रंप की हत्या की कथित साज़िश या उनके बेटे को दी गई धमकियों के बारे में अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया.
गौरतलब है कि 28 फरवरी को इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला किया. इस हमले में हज़ारों लोगों की जान चली गई, जिनमें मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या छोटे बच्चों की थी. साथ ही, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई भी शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद पूरे मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया, जिससे भारी तबाही हुई.