Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /ट्रंप के बेटे की हत्या की साजिश में नेतन्याहू का नाम? ईरान के दावे से मचा हड़कंप

ट्रंप के बेटे की हत्या की साजिश में नेतन्याहू का नाम? ईरान के दावे से मचा हड़कंप

Iran Israel Conflict: ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे को निशाना बनाने की कथित साज़िश को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. इससे इजरायल और नेतन्याहू के साथ तनाव और बढ़ गया है. इन आरोपों ने ईरान-इजरायल के बीच चल रहे टकराव में एक नया और नाटकीय मोड़ ला दिया है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 28, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:52 AM IST
ट्रंप के बेटे की हत्या की साजिश में नेतन्याहू का नाम? ईरान के दावे से मचा हड़कंप

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UCC की एक और BJP राज में दस्तक, गोवा असेम्बली में बिल को पेश करने की मिली मंजूरी
2
3
4
5