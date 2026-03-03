Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3129001
Zee SalaamMuslim WorldIran News: स्कूल हमले के बाद गम में डूबा ईरान, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज़-ए-जनाज़ा

Iran News: स्कूल हमले के बाद गम में डूबा ईरान, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज़-ए-जनाज़ा

Iran Funeral Prayers: ईरान में एक कथित स्कूल हमले में मारी गई 165 स्कूली लड़कियों के जनाज़े में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. गमगीन माहौल के बीच लोगों ने प्रार्थना की और कुछ जगहों पर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरों के साथ न्याय और शांति की अपील की.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:59 PM IST

Trending Photos

Iran News: स्कूल हमले के बाद गम में डूबा ईरान, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज़-ए-जनाज़ा

Iran School Attack: इजरायल और अमेरिका ने मिलकर 1 मार्च को ईरान पर हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. इसके बाद इजरायल ने तेहरान में ईरान के मिनाब एलिमेंट्री स्कूल पर हमला किया, जिसमें 165 बच्चियों की मौत हो गई थी. आज इन 165 स्कूली बच्चियों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी गई और उन्हें दफन करने की तैयारी चल रही है.

ईरान में एक कथित हमले में मारी गई स्कूली लड़कियों के अंतिम संस्कार के लिए बड़ी भीड़ जमा हुई. लोकल मीडिया के मुताबिक, जनाजे की नमाज बहुत उदास और आंसू भरी थी. बड़ी संख्या में लोग लड़कियों के लिए प्रार्थना करते दिखे. कुछ जगहों पर लोग ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें लेकर शांति और न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए.

ईरान के विदेश मंत्री ने फोटो शेयर की
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि स्कूली लड़कियों के लिए कब्र खोदी गई हैं, जहां 165 लड़कियों के लिए कब्र खोदी गई हैं. इमेज में दुखी परिवार के सदस्य और स्थानीय निवासी एक अंतिम संस्कार की तैयारी करते दिख रहे हैं, जिसे ईरानी अधिकारियों ने राष्ट्रीय शोक का प्रतीक बताया है. ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी (IRNA) ने स्थानीय प्रॉसिक्यूटर के हवाले से कहा कि स्कूल को सीधे निशाना बनाया गया था. ऑनलाइन चल रहे वीडियो में बचावकर्मी मलबे में खोजते और बच्चों के स्कूल बैग और किताबें निकालते दिख रहे हैं. इन वीडियो की भी अलग से पुष्टि नहीं हुई है.

इजरायल और अमेरिका ने दी चेतावनी
इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें साइट पर किसी भी हमले की जानकारी नहीं है. US सेना के अधिकारियों ने कहा कि वे आम लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं. ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. तेहरान ने इसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर किया गया हमला बताया, इसे "वॉर क्राइम" कहा और इंटरनेशनल कम्युनिटी से इसकी निंदा करने की अपील की. ​​भारत में ईरानी मिशन ने भी कथित तौर पर दफनाने की जगहों की तस्वीरें शेयर कीं और मरे हुए स्टूडेंट्स को "छोटे फरिश्ते" कहा.

यह भी पढ़ें:- क्या ईरान ने कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट? भूकंप के झटके से कांप उठा तेहरान!

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iran newsIran School AttackMinab Elementary Schoolfuneral prayers Iran

Trending news

iran news
Iran News: स्कूल हमले के बाद गम में डूबा ईरान, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज़-ए-जनाज़ा
muslim news
सेंट्रल जेल की कमान संभालेंगीं सबा शॉल, जेल सुपरिंटेंडेंट बनने वाली JK की पहली महिला
iran news
क्या ईरान ने कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट? भूकंप के झटके से कांप उठा तेहरान!
muslim news
हिजबुल्लाह ने फिर किया इजरायल पर हमला, एयर बेस को ड्रोन से बनाया निशाना
Iran attack on Bahrain
ईरान ने बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को किया तबाह, IRGC ने जारी किया वीडियो
sonia gandhi on pm modi
'ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर चुप्पी...', सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज
muslim news
इन देशों को तुरंत छोड़ दें... ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों से की अपील
Israel cyber operation
सुप्रीम लीडर पर हमले से पहले इजरायल ने ईरान के ट्रैफिक कैमरे किए थे हैक, रिपोर्ट
Lucknow news
लखनऊ में बर्थडे बना मौत का जाल, 13 साल के हुनैस खान की जलकर दर्दनाक मौत
muslim news
मोसाद का नेटवर्क ध्वस्त, युद्ध के बीच सऊदी और कतर में हो गया बड़ा कांड