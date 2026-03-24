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ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बीच ईरान का पलटवार, इजरायल-US ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार

Iran Missile Attack US Bases: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बावजूद ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं. इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और संकेत मिल रहे हैं कि संघर्ष अभी और तेज हो सकता है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:42 AM IST

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ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बीच ईरान का पलटवार, इजरायल-US ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार

Iran Missile Attack Israel: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. अमेरिका की तरफ से सीजफायर ऐलान के बावजूद ईरान ने अपने सैन्य अभियान जारी रखे हैं और इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं. IRGC ने 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' की 78वीं लहर की घोषणा की है. इस ऑपरेशन के तहत यह दावा किया गया है कि मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके इजरायल के कई संवेदनशील ठिकानों के साथ ही पूरे क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है.

IRGC के मुताबिक, हमलों की इस ताजा लहर में डिमोना, तेल अवीव और एलात जैसे प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया. इजरायल का परमाणु अनुसंधान केंद्र डिमोना में स्थित है और ईरान ने एक बार फिर उस पर हमला किया है. ईरान ने दावा किया है कि उसने लड़ाकू ड्रोन के साथ-साथ 'इमाद' और 'कद्र' जैसे उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल किया है. ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका और इज़रायल द्वारा हाल ही में किए गए हमलों के जवाब में की जा रही है.

आर-पार के मूड में है ईरान
IRGC ने ऐलान किया है कि वह प्रभावी हमलों के जरिए दुश्मन से संवाद कर रहा है. यह एक ऐसा रुख है जो स्पष्ट रूप से उसकी आक्रामक मुद्रा को दर्शाता है. इस पूरी घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमला ठीक उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए सीजफायर का ऐलान किया था. लेकिन ईरान के इस ताज़ा कदम से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वह फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है. ईरान ने एक कड़ी चेतावनी भी जारी की है.अगर उसके खिलाफ कोई नई सैन्य कार्रवाई शुरू की जाती है, तो उसका जवाब और भी तेज़ और व्यापक होगा.

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कुवैत पर किया बड़ा हमला
IRGC ने आगे दावा किया कि उसकी कई लड़ाकू इकाइयां और 'बसीज' स्वयंसेवी बल अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं किए गए हैं. यह एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ सकता है. इस बीच इस संघर्ष के दुष्परिणाम खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों में भी दिखाई देने लगे हैं. कुवैत में हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान गिरे मलबे से बिजली पारेषण लाइनों को नुकसान पहुंचा, जिससे कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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