ज़ख़्मी शेर की तरह भड़का ईरान, दुबई के एयपोर्ट समेत एक साथ कई अरब देशों पर बरसाया मिसाइल

Zee SalaamMuslim Worldज़ख़्मी शेर की तरह भड़का ईरान, दुबई के एयपोर्ट समेत एक साथ कई अरब देशों पर बरसाया मिसाइल

Iran Missile Attacks Gulf Region: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान ने खाड़ी इलाके में कई हमले किए हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ड्रोन और मिसाइल हमलों से दुबई एयरपोर्ट के पास धमाके हुए और कई अरब देशों को निशाना बनाया गया, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:29 PM IST

Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध और भी खतरनाक होता दिख रहा है. ईरान ने बुधवार को फारस की खाड़ी इलाके में कई हमले किए और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले की कोशिश की. दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान के दो ड्रोन क्रैश हो गए, जिसमें चार लोग घायल हो गए. इसमें एक भारतीय शामिल हैं. हालांकि, दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल तरीके से जारी रहे.

बताया जा रहा है कि ईरान ने इस हमले से इलाके में इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने की स्ट्रैटेजी अपनाई है. ईरानी जॉइंट मिलिट्री कमांड ने यह भी चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी निशाना बनाया जा सकता है. दुबई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में बड़ी संख्या में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जिससे यह खतरा इलाके की इकोनॉमी के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है.

इस बीच, होर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान के तट पर एक कंटेनर शिप पर भी हमला हुआ. ब्रिटिश मिलिट्री से जुड़े UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर के मुताबिक, एक प्रोजेक्टाइल शिप से टकराया, जिससे आग लग गई और ज़्यादातर क्रू को शिप छोड़ना पड़ा. इसके अलावा, यूनाइटेड अरब अमीरात के पास एक और कंटेनर शिप पर हमले की खबरें सामने आई हैं. सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने अपने प्रिंस सुल्तान एयर बेस की ओर जा रही छह बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है, जबकि कुवैत ने आठ ईरानी ड्रोन को नष्ट करने की खबर दी है. सऊदी अरब के शायबा ऑयल फील्ड की ओर जा रहे कई ड्रोन को भी रोका गया.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ईरान का मुख्य मकसद ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को रोकना है. होर्मुज स्ट्रेट, जो फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट्स में से एक है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा ले जाता है. इस बीच, इजरायल ने ईरान और लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं. इज़राइली हमलों ने बेरूत और दक्षिणी लेबनान में कई जगहों को निशाना बनाया है. इन हमलों में अब तक लेबनान में लगभग 500 लोग मारे गए हैं.

