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Zee SalaamMuslim Worldसाउथ इजरायल में कयामत का मंजर! ईरान हमले के बाद धधका केमिकल प्लांट, जहरीली गैस से हाई अलर्ट

साउथ इजरायल में कयामत का मंजर! ईरान हमले के बाद धधका केमिकल प्लांट, जहरीली गैस से हाई अलर्ट

Iran Missile attack on Israel: ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. लगातार इजरायल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान ने साउथ इजरायल के केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया, जिससे भीषण आग और जहरीले गैस के रिसाव का खतरा पैदा हो गया. इसकी वजह से कब्जा वाले इजरायली इलाकों को खाली कराया जा रहा है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:03 AM IST

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(फाइल फोटो)
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Iran Attack on Israel: अमेरिका- इजरायल की हठधर्मिता और लालच की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है. बीते माह 28 फरवरी को दोनों देशों ने परमाणु हथियारों की आड़ में ईरान पर हमला कर दिया था, इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है. इस जंग की आग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुकी है. आलम यह है कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब इतनी भड़क चुकी है कि बातचीत की कोशिशें भी उसके सामने फीकी पड़ती नजर आ रही हैं. अमेरिकी और इजरायली हमले का ईरान लगातार मुंहतोड़ जवाब देकर दबाव बना रहा है. 

कई देशों की सीजफायर और कूटनीति के जरिये विवाद के हल की अपील के बावजूद अमेरिका और इजरायल, ईरान में बेगुनाहों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं, इसकी वजह से हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं. इतवार (29 मार्च)  को इस टकराव ने नया मोड़ तब लिया, जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए साउथ इजरायल में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया. इस हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में जहरीले रिसाव का खतरा मंडराने लगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस प्लांट को निशाना बनाया गया, वह चीनी मालिकाना हकर वाली कंपनी सिनजेंटा ग्रुप का हिस्सा एडीएएमए का "मख्तेशिम प्लांट" बताया जा रहा है. कंपनी ने खुद स्वीकार किया कि उसे नुकसान की सही स्थिति का अभी अंदाजा नहीं है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि प्लांट पर सीधे मिसाइल गिरी थी या फिर हवा में रोकी गई मिसाइल का मलबा वहां गिरा है.

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इजरायल की "अग्नि शमन एवं बचाव सेवा" के मुताबिक, यह हमला साउथ इजरायल के एक औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जहां कई केमिकल और इंडस्ट्रियल प्लांट मौजूद हैं. शुरुआती अनुमान यह भी है कि आग शायद इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के मलबे से लगी हो सकती है. राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है.

हालांकि, हालात की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने लोगों से नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है. बताया गया है कि वहां खतरनाक रसायन मौजूद हैं, जिससे जोखिम बढ़ गया है. आग बुझाने के लिए दमकल की 34 टीमें लगातार जुटी हुई हैं. अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी तक ही खतरा है, उसके बाहर के लोगों को फिलहाल कोई सीधा जोखिम नहीं है.

आसपास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने, खिड़कियां और वेंटिलेशन बंद रखने और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. दमकल विभाग के जरिये जारी तस्वीरों और वीडियो में आग का विशाल गोला और आसमान में उठता काला धुआं साफ दिखाई दे रहा है, जिससे स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

इससे पहले इजरायल ने इतवार की तड़के सुबह तेहरान पर बमबारी की. इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों का पता लगा लिया है. नियोत होवाव इलाका साउथ इजरायल के सबसे बड़े शहर बीयर शेवा से करीब 13 किलोमीटर दूर है और यहां कई सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं. बीते हफ्ते भी ईरानी मिसाइलों ने अराद और डिमोना जैसे साउथ शहरों को निशाना बनाया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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