FATF की ब्लैक लिस्ट में ही रहेगा ईरान, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तीन देशों पर हुआ एक्शन

Iran FATF Black list: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने हाल ही में एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरियों को फिर से ब्लैक लिस्ट में रखा गया है. यानी ये तीनों देश FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे. FATF ने रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान और म्यांमार के टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रेकने वाली सिस्टम में गंभीर कमियां पाई गई हैं. FATF ने नॉर्थ कोरिया के घातक और अवैध हथियारों को लेकर चिंता व्यक्त करचे हुए ब्लैक लिस्ट में डाला और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की अपील की.

FATF ने नेपाल समेत 18 अन्य देशों को ग्रे लिस्ट में रखा है. ग्रे लिस्ट के बाद ही ब्लैक लिस्ट आता है. FATF ने दावा किया कि ईरान ने FATF से किया हुआ वादा पुरा नहीं किया, जिसका समय वर्ष 2018 में ही खत्म हो चुका था. यानी कि FATF ने ईरन को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए साल 2018 तक का समय दिया था, उस प्लान को ईरान नहीं पुरा कर पाया है.

FTAF ने एक बयान में कहा कि ईरान ने फरवरी 2020 से दिसंबर अगस्त 2025 तक टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के अपने एक्शन प्लान की स्थिति में क्या बदलाव किया है, इस बात की जानकारी साझा नहीं की है. FATF ने इस बात को माना है कि ईरान FATF के साथ जुड़कर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाली सिस्टम की कमियों को दूर करना चाहता है और वह इस काम के लिए FATF से जुड़ रहा है.

FATF ने ईरान से अपील की है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सब्सिडियरी, ब्रांच या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस नही खोले और FATF की इस सुझाव को ध्यान में रखने की अपील की है. ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार FATF की ब्लैक लिस्ट में तब-तक रहेगें, जब-तक कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने वाली सस्टिम में मौजूद कमियों को खत्म नहीं कर लेते.