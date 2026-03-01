मोजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, IRGC में है जबरदस्त पकड़

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldमोजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, IRGC में है जबरदस्त पकड़

Iran New Supreme Leader Mojtaba Khamenei: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई इजरायली हमले में शहीद हो गए हैं. इसके बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:26 AM IST

Iran New Supreme Leader: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया में खलबली मचा दी है. सरकारी मीडिया के मुताबिक, 28 फरवरी को राजधानी तेहरान में एक बड़े एयरस्ट्राइक में खामेनेई के ऑफिस को निशाना बनाया गया. इस हमले में 86 साल के खामेनेई की शहीद हो गए. इस घटना के बाद पूरे ईरान में शोक और दुख की लहर दौड़ गई। ईरानी अपने नेता को याद करते हुए फूट-फूट कर रो रहे हैं. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान ने 40 दिन का नेशनल शोक और सात दिन की पब्लिक छुट्टी भी घोषित की है.

पूरे देश में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है. तेहरान समेत बड़े शहरों में सरकारी इमारतों, मिलिट्री ठिकानों और सेंसिटिव इलाकों के बाहर और सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई हैं. एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पर है और जवाबी कार्रवाई के बारे में चर्चा हो रही है. इस बीच, ईरान के पावर स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अली खामेनेई के बेटे, मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. इस फैसले को ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. अब साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका और इजरायल के आगे नहीं झुकेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन मोजतबा खामेनेई जिन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है.

मोजतबा खामेनेई कौन हैं?
मोजतबा खामेनेई का जन्म 1969 में ईरान के शहर मशहद में हुआ था. उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली और कम उम्र से ही इस्लामिक स्टडीज़ में दिलचस्पी दिखाई. उन्होंने ईरान-इराक युद्ध के आखिरी दौर में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के साथ भी काम किया. उन्हें लंबे समय से अपने पिता, अली खामेनेई का करीबी और भरोसेमंद सलाहकार माना जाता है. पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि उन्होंने कई अहम फैसलों में पर्दे के पीछे से असर डाला, भले ही उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला.

2009 में चर्चा में आए थे मोजतबा
कहा जाता है कि मोजतबा के मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मज़बूत रिश्ते हैं, जिसे उनकी लीडरशिप को मज़बूत करने में एक अहम वजह माना जाता है. इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ने उन्हें सत्ता का नैचुरल वारिस माना है. मोजतबा खामेनेई का नाम सबसे पहले 2009 में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामने आया था. उस समय, आरोप लगे थे कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी. हालांकि, इन आरोपों की कभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई. उनके सुप्रीम लीडर बनने से ईरानी पॉलिटिक्स में एक नई बहस छिड़ गई है. 

