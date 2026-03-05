Advertisement
‘अल्लाह के नाम पर…’, कैमरे पर पहली बार आए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा

Mojtaba Khamenei Speech: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई पहली बार कैमरे पर दिखे और देश को संबोधित किया. उन्होंने अपना भाषण "अल्लाह के नाम पर" कहकर शुरू किया और कसम खाई कि ईरान अपने शहीदों के रास्ते पर चलेगा और सम्मान, आजादी और इज्जत की रक्षा करेगा.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:37 AM IST

Iran News: इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने खामेनेई के बेटे मोजतबा अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना. ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोजतबा पहली बार कैमरे के सामने आए और देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कही है.

मोजतबा अली खामेनेई ने कहा, "अल्लाह के नाम पर ईरान के बहादुर लोगों को सलाम जो मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं. जब हम यह लीडरशिप लेते हैं, तो हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलने और सम्मान, आज़ादी और इज्ज़त के लिए काम करने का वादा करते हैं."

सुप्रीम लीडर का अंदाज
नए सुप्रीम लीडर अपने पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई ने देश को संबोधित किया, तो उनके पीछे दीवार पर ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहोल्लाह खुमैनी और शहीद आयत उल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें लगी थीं. उनके बगल में ईरान का राष्ट्रीय झंडा भी रखा गया था. मोजतबा अपने ऑफिस में सुप्रीम लीडर की तरह ही बैठे थे. हालांकि, सलाम टीवी यह पुष्टि नहीं करता है कि यह वीडियो कब और किस समय शूट किया गया था.

 

कैसे बन गए सुप्रीम लीडर मोजतबा
गौरतलब है कि ईरान की एक्सपर्ट्स की असेंबली ने मरहूम आयत उल्लाह अली खामनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना है. यह बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट अमेरिका और इजरायल के जॉइंट अटैक में सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के बाद हुआ है, जिससे ईरान में लीडरशिप का एक बड़ा खालीपन आ गया है. ईरान इंटरनेशनल और दूसरे मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 88 सीनियर मौलवियों की इस असेंबली ने 56 साल के मोजतबा खामेनेई को ईरान की बागडोर सौंपने का फैसला किया था. वहीं, इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि किसी और को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- 'दुश्मन का नामोनिशान मिटा देंगे', ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दी धमकी

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

