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ईरान में बड़ा राज! आखिर कहां गायब हो गए मोजतबा खामेनेई? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Iran News: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से जुड़ी नई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वह इस समय किसी अज्ञात स्थान पर हैं और जारी शांति प्रक्रिया के बावजूद उनसे संपर्क स्थापित करना मुश्किल हो गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 25, 2026, 10:40 AM IST

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ईरान में बड़ा राज! आखिर कहां गायब हो गए मोजतबा खामेनेई? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Iran News: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान तेहरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया. तब से मोजतबा खामेनेई के बारे में तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं. पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने कभी दावा किया है कि वे अमेरिका के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिलहाल रूस में उनका इलाज चल रहा है, तो कभी उन्होंने दावा किया है कि वे कोमा में हैं. अब, अमेरिकी खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए CBS News ने रिपोर्ट दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, किसी अज्ञात स्थान पर हैं और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बहुत सीमित है.

CBS न्यूज़ ने रविवार को US इंटेलिजेंस के हवाले से बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, किसी अज्ञात जगह पर गुप्त रूप से रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बहुत सीमित है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले US अधिकारियों के मुताबिक, ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुंचने के लिए कूरियर का एक जटिल जाल इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही, ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने के लिए अधिकृत ईरानी अधिकारियों को अपनी ही सरकारी व्यवस्था के भीतर संवाद करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यही एक मुख्य कारण है कि बातचीत की प्रक्रिया इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रही है.

सुप्रीम लीडर के पास कैसे पहुंचाया जाता है प्रस्ताव?
CBS ने बताया कि जब US कोई प्रस्ताव या विवरण भेजता है, तो सुप्रीम लीडर तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों के कारण US को जवाब मिलने में काफ़ी लंबा विलंब हो जाता है. यह बात दो अधिकारियों ने बताई. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहां एक ओर सुप्रीम लीडर द्वारा अत्यंत सावधानी बरती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ईरानी सरकार के सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को भी उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनके पास सुप्रीम लीडर से सीधे संपर्क करने का कोई माध्यम भी नहीं है. इसके बजाय, संदेशों का आदान-प्रदान कूरियर के एक ऐसे नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, जिसे विशेष रूप से सुप्रीम लीडर के ठिकाने को गुप्त रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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अधिकारियों ने किया है बड़ा दावा
एक अधिकारी ने बताया कि प्राप्त होने वाली प्रत्येक जानकारी पर उसकी तारीख अंकित होती है और सुप्रीम लीडर की ओर से आने वाले जवाबों में काफ़ी विलंब देखने को मिलता है. एक अन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि ईरानी सरकार के भीतर से प्राप्त अमेरिकी और इजराइली इंटेलिजेंस की बदौलत ही युद्ध के दौरान ईरान के कई वरिष्ठ नेताओं का पता लगाकर उन्हें मार गिराना संभव हो पाया था. ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के दौरान हुए अमेरिकी और इज़राइली हमलों में घायल हो गए थे. तब से लेकर अब तक, वे ऐसे ही अन्य हमलों से बचने के लिए अत्यंत कठोर सुरक्षा उपाय अपना रहे हैं. ठीक वैसे ही हमले, जिनमें उनके पिता, अयातुल्ला अली खामेनेई, की मृत्यु हो गई थी. लेकिन युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है, फिर भी उनके नाम से जारी किए गए संदेशों को ईरानी मीडिया द्वारा नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है. 

इनपुट - (ANI)

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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