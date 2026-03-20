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अमेरिकी कार्रवाई से बढ़ा तनाव, आर-पार के मूड में ईरान; इस्लामाबाद वार्ता पर संकट गहराया

Iran US War Update: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब ओमान की खाड़ी में एक ईरानी जहाज को रोका गया. जवाब में ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है. अमेरिका ने इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की पीस-टॉक के लिए अपने डेलिगेशन भेजने की बात कही है, लेकिन ईरान ने कहा है कि अभी तक इस बातचीत में शामिल होने का कोई फ़ैसला नहीं किया है. इसके साथ ही ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके तेल और सामान से लदे जहाजों को रोका जाएगा तो ईरान भी किसी देश की जहाजों को स्ट्रट ऑफ होर्मुज से जाने नहीं देगा. मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ते तनाव ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:03 AM IST

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Iran US War Update: ईरान की कमर्शियल जहाज टूस्का ने रविवार (19 अप्रैल) को ओमान की खाड़ी से अमेरिकी घेराबंदी तोड़ते हुए निकलने की कोशिश की. लेकिन अमेरिकी नेवी ने ईरान की उस कमर्शियल जहाज पर हमला किया और उसे सीज कर लिया. इसके साथ ही अमेरिकी कमांडोज ने संबंधित शिप पर मौजूद सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया. इस घटना के बाद ईरान ने भी अमेरिका के वॉरशिप की ओर ड्रोन से हमला किया, हालांकि इससे अमेरिकी वॉरशिप को नुकसान नहीं पहुंचा. 

ईरान ने अब आर-पार की जंग का मन बना लिया है. ईरान के मुताबिक अगर अमेरिका उसके तेल और सामान से लदे जहाजों को रोकने की कोशिश करेगा तो वो भी चुप नहीं बैठेगा. ईरान ने अब दो टूक कह दिया है कि अगर उसके जहाजों के लिए रास्ते बंद रहेंगे, तो वो भी किसी दूसरे मुल्क के शिप को होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने नहीं देगा. 

ईरान के इस सख्त रुख के बाद ही ट्रंप ने कई ताबड़तोड़ पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने ईरान की ओर से फ्रांसीसी और ब्रिटिश जहाजों पर फायरिंग की बात कही. अमेरिका का तर्क है कि उसका ब्लॉकेड ईरान की इल लीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए है, जबकि ईरान इसे अपनी इकोनमी का गला घोंटने की साजिश बता रहा है. दोनों तरफ से बढ़ती इस तनातनी ने दुनिया को डरा दिया है.

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अब मसला ये है कि ऐसी सूरते-ए हाल में इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गई है. ट्रंप ने तो बड़े भरोसे के साथ एलान कर दिया कि उनके नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं. लेकिन ईरान ने पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया है. ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया है कि उन्होंने अभी तक इस बातचीत में शामिल होने का कोई फ़ैसला नहीं किया है. 

ईरान के फॉरेन मिनिस्टरी के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमेरिका की बातें और उसके काम आपस में मेल नहीं खाते. एक तरफ अमेरिका समझौते की मेज सजाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ समंदर में ईरान के जहाजों पर हमले कर रहा है और आर्थिक घेराबंदी सख्त कर रहा है. ईरान का मानना है कि ऐसे माहौल में बातचीत का कोई फायदा नहीं है. ईरान के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का दोहरा रवैया है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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