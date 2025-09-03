Iran News: अब ये दो देश निपटाएंगे ईरान का न्यूक्लियर मुद्दा, जानें पूरी डिटेल
Iran News: अब ये दो देश निपटाएंगे ईरान का न्यूक्लियर मुद्दा, जानें पूरी डिटेल

Iran News: सऊदी अरब और जापान ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे. दरअसल, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर दे. वह मुस्लिम मुल्क पर लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का इल्जाम लगाता आया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 03, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

Iran News: जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने मंगलवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि ईरान के परमाणु मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए. यह जानकारी जापान के विदेश मंत्रालय ने दी है.

ताकेशी इवाया ने क्या कहा?

इवाया ने कहा कि जून में इज़राइल और ईरान के बीच हमलों के आदान-प्रदान के दौरान खाड़ी देशों के जरिए संयम और संवाद की अपील महत्वपूर्ण रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जापान संवाद के जरिए से ईरान के परमाणु मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने कूटनीतिक कोशिशों का जारी रखेगा.

प्रिंस फैसल ने कही ये बात

प्रिंस फैसल ने भी इस बात से सहमति जताई कि दोनों देश संवाद के जरिए शांति पूर्ण समाधान चाहते हैं. उन्होंने इलाके को स्थिर करने में जापान की अहम भूमिका का इस्तकबाल किया और करीबी सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई.

गाजा के मुद्दे पर क्या बोला जापान

गाजा मुद्दे पर इवाया ने गंभीर मानवीय स्थिति पर चिंता जताई और फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए टू नेशन सॉल्यूशन का समर्थन दोहराया. इस पर प्रिंस फैसल ने जापान के समर्थन की सराहना की. बातचीत के दौरान सीरिया का मुद्दा भी उठा गया. 

इवाया ने कहा कि जापान सीरियाई सरकार की सराहना करता है और सीरिया की आज़ाद और संप्रभुता के सम्मान पर जोर देता है. वहीं प्रिंस फैसल ने राजनीतिक समाधान और राष्ट्रीय मेल-मिलाप को बढ़ावा देने के लिए संवाद की अहमियत बताई. दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि इस साल जापान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान सुखद रहा है और वे करीबी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए संवाद जारी रखेंगे.

दरअसल, अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्लांट्स बंद करे क्योंकि उसे लगता है कि मुस्लिम मुल्क न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है. हालांकि ईरान से नकारता आया है और कहता आया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट देश के भलाई के लिए चलाए जार रहे हैं.

