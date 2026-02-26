US Iran Tensions: हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट जल उठेगा! ईरान की खुली चेतावनी

Iran Nuclear Talks Geneva: जिनेवा में न्यूक्लियर बातचीत से पहले US और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. US ने मिडिल ईस्ट में भारी सैनिक तैनात कर दिए हैं, जबकि ईरान ने हमले की हालत में कड़े जवाब की चेतावनी दी है.
US Iran Tensions: न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बढ़ते अमेरिकी प्रेशर के बीच ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है. जिनेवा में जरूरी बातचीत से एक दिन पहले ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को "बड़ा झूठ" कहा, लेकिन यह भी इशारा किया कि सम्मानजनक डिप्लोमेसी के जरिए डील हो सकती है.
यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में दशकों में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया है. वॉरशिप और फाइटर जेट की भारी तैनाती को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ईरान पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने के लिए प्रेशर बनाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है. इस बीच, ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर हमला हुआ तो इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया जाएगा.
ट्रंप ने हाल में दी थी धमकी
हाल ही में एक बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिनसे यूरोप और US बेस को खतरा हो सकता है. उन्होंने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, ईरान ने लगातार कहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ़ शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है. ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि US गलत जानकारी फैलाने का कैंपेन चला रहा है. इस बीच, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने कहा कि US के पास दो ऑप्शन हैं. इज्ज़तदार डिप्लोमेसी या ईरान से कड़े जवाब का सामना करना.
ईरान के विदेश मंत्री करेंगे टीम को लीड
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची गुरुवार को जिनेवा में US डेलीगेशन से बातचीत करेंगे, जिसे स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ लीड करेंगे. US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस होगी और समझौते को लेकर ईरान की गंभीरता को समझने में मदद करेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी इशारा किया कि इस राउंड में किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है, क्योंकि US को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं, जिस पर ईरान ने बात करने से मना कर दिया है.