/ईरान का बड़ा ऐलान! होर्मुज से सैन्य जहाजों की आवाजाही पर लगेगी रोक, अमेरिका से बढ़ा तनाव

गाजा में हमले फिर तेज

इस बीच, संघर्ष-विराम के बावजूद गाजा में हिंसा कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि बुधवार को दक्षिणी गाजा में विस्थापित लोगों के लिए बने एक टेंट पर इजरायली हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम चार अन्य घायल हो गए. इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने एक "सैन्य ऑपरेटिव" को निशाना बनाया था. इन लगातार हमलों ने पहले से ही नाज़ुक संघर्ष-विराम के लिए और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि 2022 में सत्ता में लौटने के बाद से उनकी सरकार ने वेस्ट बैंक में 104 से अधिक बस्तियों को कानूनी दर्जा दिया है और 160 कृषि चौकियां स्थापित की हैं. वेस्ट बैंक में लगभग 30 लाख फ़िलिस्तीनियों के साथ 5 लाख से अधिक इजरायली निवासी रहते हैं, और इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है.