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ईरान का बड़ा ऐलान! होर्मुज से सैन्य जहाजों की आवाजाही पर लगेगी रोक, अमेरिका से बढ़ा तनाव

Iran Strait of Hormuz: ईरान और ओमान, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही के लिए एक नए ढांचे पर सहमत हुए हैं. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, सैन्य जहाजों को इस जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं होगी, जबकि व्यावसायिक जहाजों के लिए एक अलग रास्ता तय किया जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 30, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:36 AM IST
ईरान का बड़ा ऐलान! होर्मुज से सैन्य जहाजों की आवाजाही पर लगेगी रोक, अमेरिका से बढ़ा तनाव

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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