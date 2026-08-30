/ईरान का बड़ा ऐलान! होर्मुज से सैन्य जहाजों की आवाजाही पर लगेगी रोक, अमेरिका से बढ़ा तनाव

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Iran Strait of Hormuz: होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान और ओमान के बीच एक नया समझौता होता दिख रहा है. ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के मुताबिक, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से सैन्य जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं होगी. यह समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब संघर्ष के कारण यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग लगभग छह महीनों से बाधित है. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है.
इस प्रस्ताव के तहत फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक जहाज ईरानी जलक्षेत्र से गुज़रेंगे, जबकि बाहर जाने वाला मार्ग ईरान और ओमान दोनों के क्षेत्रीय जलक्षेत्र से होकर गुजरेगा. ईरान ने इसे अभी के लिए एक अस्थायी उपाय बताया है और अगले 30 से 60 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच समुद्री यातायात की स्थायी योजना पर बातचीत होने की उम्मीद है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि अगर वह ऐसे किसी समझौते में मदद करता है जिसका अमेरिकी प्रशासन विरोध करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
खामेनेई को लेकर ट्रंप का दावा
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई, गंभीर रूप से घायल हैं लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि अगर खामेनेई जीवित नहीं हैं, तो ईरानी अधिकारियों के उनसे सलाह-मशविरा करने के दावे केवल दिखावा हो सकते हैं. ईरान में नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनका सार्वजनिक रूप से सामने न आना चर्चा का विषय बन गया है.
गाजा में हमले फिर तेज
इस बीच, संघर्ष-विराम के बावजूद गाजा में हिंसा कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि बुधवार को दक्षिणी गाजा में विस्थापित लोगों के लिए बने एक टेंट पर इजरायली हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम चार अन्य घायल हो गए. इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने एक "सैन्य ऑपरेटिव" को निशाना बनाया था. इन लगातार हमलों ने पहले से ही नाज़ुक संघर्ष-विराम के लिए और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि 2022 में सत्ता में लौटने के बाद से उनकी सरकार ने वेस्ट बैंक में 104 से अधिक बस्तियों को कानूनी दर्जा दिया है और 160 कृषि चौकियां स्थापित की हैं. वेस्ट बैंक में लगभग 30 लाख फ़िलिस्तीनियों के साथ 5 लाख से अधिक इजरायली निवासी रहते हैं, और इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है.