ईरान से बातचीत किए बिना ओमान ने नए समुद्री रास्ते का किया ऐलान; IRGC ने जहाजों को दी चेतावनी!

IRGC नौसेना ने कहा कि "कुछ अधिकारियों" ने तेहरान से सलाह-मशविरा किए बिना इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने के लिए एक नए समुद्री रास्ते की घोषणा की है. IRGC नौसेना ने कहा, "कुछ अधिकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को पहले से सूचित किए या उनसे तालमेल बिठाए बिना होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले एक नए शिपिंग रूट की घोषणा की है. प्रस्तावित रास्ता स्वीकार्य नहीं है और इससे सुरक्षा को गंभीर खतरा है." सेना ने जोर देकर कहा कि जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए केवल ईरान द्वारा मंजूर किए गए रास्ते ही अधिकृत हैं. उसने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए चैनल 16 के जरिए IRGC नौसेना के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है. नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."