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Iran Oman Discussions On Strait Hormuz: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल-बुसैदी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री ट्रैफ़िक के बारे में बातचीत की. दोनों देशों के नेताओं ने होर्मुज़ के लिए 60-दिन की ट्रैफ़िक योजना पर चर्चा की. इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उन्होंने अपने ओमान के समकक्ष के साथ "फायदेमंद बातचीत" की और बताया कि दोनों ने " स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं" पर चर्चा की.
अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "मस्कट में हालिया संयुक्त बयान के बाद, बद्र अल-बुसैदी के साथ फायदेमंद बातचीत हुई. हमने इस बात पर फिर से ज़ोर दिया कि ईरान और ओमान ' स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़' में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को तय करने' के लिए बातचीत करेंगे. हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने पड़ोसियों के साथ चर्चा करके ऐसा करेंगे." यह घटनाक्रम बहरीन के मनामा में बुधवार (24 जून) को अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच हुई मंत्री-स्तरीय बैठक के बाद हुआ है. मंत्रियों ने होर्मुज़ को फिर से खोलने के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए आज़ाद, बिना शर्त और बिना रोक-टोक आवाजाही (जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पारगमन का अधिकार भी शामिल है) ज़रूरी है.
होर्मुज संकट को लेकर GCC देशों ने की मीटिंग, US विदेश मंत्री भी हुए शामिल
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच हुई मंत्री-स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और बहरीन के विदेश मंत्री (जो GCC मंत्री-स्तरीय परिषद के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं) अब्दुल्लतीफ़ बिन राशिद अल-ज़यानी ने की. इसमें GCC सदस्य देशों के विदेश मंत्री और महासचिव जसीम अल-बुदैवी भी शामिल हुए. अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी संयुक्त बयान के मुताबिक मंत्रियों ने होर्मुज़ पर किसी भी तरह के टोल, शुल्क या नियंत्रण करने की कोशिशों को खारिज कर दिया. ओमान ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ मिलकर यह भी कहा कि वह होर्मुज़ में शिपिंग ट्रांज़िट कॉरिडोर उपलब्ध करा रहा है.
बिना शुल्क लिए होर्मुज में आवाजाही के लिए ओमान ने किया अहम फैसला
ओमान ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि बिना किसी ट्रांज़िट शुल्क के होर्मुज में आवाजाही की आज़ादी बनी रहे और यह अमेरिका तथा ईरान के बीच हुई कोशिशों और नतीजों के मुताबिक हो. ओमान के इस बयान के बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने प्रतिक्रिया देते हुए जहाजों को चेतावनी दी कि वे होर्मुज से गुजरने के लिए सिर्फ ईरान द्वारा बताए गए रास्तों का ही इस्तेमाल करें. नौसेना ने कहा कि ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों के बाहर किसी भी तरह की आवाजाही पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.
ईरान से बातचीत किए बिना ओमान ने नए समुद्री रास्ते का किया ऐलान; IRGC ने जहाजों को दी चेतावनी!
IRGC नौसेना ने कहा कि "कुछ अधिकारियों" ने तेहरान से सलाह-मशविरा किए बिना इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने के लिए एक नए समुद्री रास्ते की घोषणा की है. IRGC नौसेना ने कहा, "कुछ अधिकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को पहले से सूचित किए या उनसे तालमेल बिठाए बिना होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले एक नए शिपिंग रूट की घोषणा की है. प्रस्तावित रास्ता स्वीकार्य नहीं है और इससे सुरक्षा को गंभीर खतरा है." सेना ने जोर देकर कहा कि जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए केवल ईरान द्वारा मंजूर किए गए रास्ते ही अधिकृत हैं. उसने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए चैनल 16 के जरिए IRGC नौसेना के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है. नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
होर्मुज में समुद्री गतिविधियों पर फीस शामिल करने के खिलाफ है ट्रंप
इससे पहले बुधवार (24 जून) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान समझौते में होर्मुज में शिपिंग या समुद्री गतिविधियों पर किसी भी तरह की फीस शामिल की जाती है, तो यह उन्हें मंजूर नहीं होगा. नाटो (NATO) के महासचिव मार्क रुट्टे के साथ बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.