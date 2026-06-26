Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /GCC बैठक के बाद बढ़ा तनाव; ईरान-ओमान के बीच होर्मुज कंट्रोल को लेकर हुई बातचीत

GCC बैठक के बाद बढ़ा तनाव; ईरान-ओमान के बीच होर्मुज कंट्रोल को लेकर हुई बातचीत

Iran Oman Discussions On Strait Hormuz: ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात और भविष्य की व्यवस्थाओं पर चर्चा की. वहीं GCC और अमेरिका ने जलमार्ग में निर्बाध आवाजाही का समर्थन किया. दूसरी ओर, IRGC ने नए समुद्री मार्गों पर आपत्ति जताते हुए जहाजों को केवल ईरान द्वारा स्वीकृत रास्तों का उपयोग करने की चेतावनी दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:14 PM IST
GCC बैठक के बाद बढ़ा तनाव; ईरान-ओमान के बीच होर्मुज कंट्रोल को लेकर हुई बातचीत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
GCC बैठक के बाद बढ़ा तनाव; ईरान-ओमान के बीच होर्मुज कंट्रोल को लेकर हुई बातचीत
Iran Oman Discussions On Strait Hormuz17 min ago
2
Pride Match Event During Iran Egypt Football Match52 min ago
3
MJ Akbar On US Iran Talks2 hrs ago
4
muslim news3 hrs ago
5
madhya pradesh news3 hrs ago