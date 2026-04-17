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ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ तो खोल दिया, लेकिन US की इस हरकत से सभी के अरमानों पर फिर सकता है पानी!

Strait Of Hormuz Open Now: ईरान ने पूरी दुनिया की कमर्शियल जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया है, सिर्फ नेवी के जाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा. लेकिन अमेरिका ने अभी ईरान के खिलाफ नेवी ब्लॉकेड लगा रखा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:07 PM IST

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ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ तो खोल दिया, लेकिन US की इस हरकत से सभी के अरमानों पर फिर सकता है पानी!

Strait Of Hormuz Open Now: ईरान ने शुक्रवार (17 अप्रैल) को ऐलान किया कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दिया है, लेकिन नेवी के जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरानी जहाजों और पोर्ट्स के लिए अभी भी पूरी तरह से बंद है, जब तक कि ईरान के साथ डील नहीं हो जाती है. 

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह ज़रूरी वॉटरवे जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल भेजा जाता है, अब कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह से खुल गया है, क्योंकि इज़रायल और लेबनान में ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप के बीच 10 दिन का सीज़फ़ायर बना हुआ लग रहा था. डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में ईरान के इस फैसले का जश्न मनाया और इस संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ईरान ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट "पूरी तरह से खुला है, लेकिन कुछ मिनट बाद, उन्होंने एक और पोस्ट जारी किया जिसमें कहा गया कि अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक "ईरान के साथ हमारा डील 100% पूरा नहीं हो जाता."

इसे भी पढ़ें: परमानेंट सीजफायर पर अड़ा ईरान, लेबनान से लेकर लाल सागर तक युद्ध खत्म करने की मांग

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ईरान ने लेबनान में सीजफायर लागू होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का ऐलान किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुक्रवार (17 अप्रैल) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इज़रायल को अब लेबनान पर बमबारी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और उन्होंने आगे कहा, "अब बहुत हो गया. 

लेकिन इस बयान के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इज़रायल का हिज़्बुल्लाह से निपटना अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी लेबनान पर अभी और हमले होंगे. गौरतलब है कि बीते 2 अप्रैल से लेबनान में इजरायली हमलों की वजह से 2,294 लोगों की मौत हो चुकी है और 7,544 लोग घायल हैं. ये डाटा लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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