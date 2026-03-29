होर्मुज जाम, दुनिया परेशान…भारत के साथ इन "मित्र देशों" के लिए ईरान ने खोला समुद्री रास्ता

Strait of Hormuz News: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापारिक लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लेकर जारी तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. अमेरिकी- इजरायली हमलों को रोकने के लिए ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई है, जिससे कई देशों की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है.

भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारत में भी एलपीजी गैस, पेट्रोल-डीजल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर लेकर किल्लत शुरू हो गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते दुनिया के कुल ऊर्जा व्यापार का करीब 20 फीसदी यही से होता है, लेकिन मौजूदा हालात में इसकी रफ्तार थम सी गई है. जिन देशों की निर्भरता मिडिल ईस्ट के तेल पर ज्यादा है, उन्होंने हालात से निपटने के लिए चार दिन का वर्क वीक और एयर कंडीशनिंग का कम इस्तेमाल जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

जंग के दूसरे महीने में भी हालात गंभीर

ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन तनाव कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं. हालांकि कुछ जहाज अब भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर पा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले के मुकाबले बेहद कम है. जहां पहले रोजाना 100 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर सिर्फ 3 से 4 रह गई है. हालांकि, अमेरिका ने पहले पांच दिन और अब दस दिन सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है.

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हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 2,000 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दोनों ओर फंसे हुए हैं और अपने गुजरने का इंतजार कर रहे हैं. इसकी वजह से मिडिल ईस्ट के कई देशों में जरुरी सामानों की किल्लत शुरू हो गई है.

भारत के लिए राहत की खबर

इस संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है. ईरान ने भारत को "मित्र देशों" की लिस्ट में शामिल किया है, जिनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई है. इसी कड़ी में शनिवार (28 मार्च) को ही भारत के झंडे वाले BW Tyr और BW Elm नाम के दो जहाज एलपीजी लेकर इस समुद्री रास्ते से गुजरे.

इससे पहले हालिया दिनों महीने में कम से कम 5 जहाज भारत पहुंच चुके हैं, जिनमें पाइन गैस, जग वसंत, शिवालिक, नंदा देवी और जग लाडकी कच्चा तेल और गैस लेकर भारत पहुंचे हैं. भारत के अलावा चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के मुताबिक, इन "मित्र देशों" को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है. इसके साथ ही थाईलैंड और मलेशिया ने भी दावा किया है कि उन्हें ईरान से जहाजों के सुरक्षित गुजरने का भरोसा मिला है.

किन देशों पर रोक?

ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों से जुड़े जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी. ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) को लिखे पत्र में कहा है कि सिर्फ वही जहाज सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं जो ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक गतिविधि में शामिल नहीं हैं और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं.

ईरान का जहाजों से टोल वसूलने का प्लान

इस बीच एक नई बहस भी शुरू हो गई है. ईरान की संसद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल (शुल्क) लगाने पर विचार कर रही है. एक ड्राफ्ट कानून तैयार किया गया है, जिसके तहत जहाजों से सुरक्षा के नाम पर शुल्क लिया जाएगा. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जैसे दूसरे व्यापारिक रास्तों पर शुल्क लिया जाता है, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी एक कॉरिडोर है और यहां से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना लाजमी है.

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई जहाजों से पहले ही शुल्क लिया जा रहा है. अमेरिका ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे "गैरकानूनी, अस्वीकार्य और खतरनाक" बताया है. हालांकि, इससे पहले ट्रंप खुद मीडिया में ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूल करने का मंसूबा बनाते हुए नजर आए हैं.

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