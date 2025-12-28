एक ही दिन में 2 हजार अफगान शरणार्थी निकाले गए, तालिबान का ईरान-पाकिस्तान पर आरोप

Iran Pakistan Deportation: तालिबान के एक अधिकारी ने दावा किया है कि पड़ोसी देशों ईरान और पाकिस्तान से एक ही दिन में दो हज़ार से ज़्यादा अफ़ग़ान शरणार्थियों को निकाल दिया गया. तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने रविवार को एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर यह जानकारी शेयर की. प्रवासी मामलों के उच्चायोग की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि शनिवार को 668 परिवारों (जिनमें 2,553 लोग शामिल थे) को ईरान और पाकिस्तान से अफग़ानिस्तान वापस भेज दिया गया.

पझवोक अफगान न्यूज़ ने उनके हवाले से बताया कि ईरान और पाकिस्तान से निकाले गए अफगान कंधार में स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग, हेलमंद में बहरमचा, हेरात में इस्लाम कला क्रॉसिंग, निमरोज़ में पुल-ए-अब रेशम और नंगरहार में तोरखम क्रॉसिंग के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे. फितरत ने कहा कि 694 परिवारों (जिनमें 4,310 लोग शामिल थे) को उनके संबंधित इलाकों में पहुंचाया गया, जबकि 531 परिवारों को अफगान क्षेत्र में प्रवेश करने पर मानवीय सहायता मिली. उन्होंने आगे कहा कि कम्युनिकेशन कंपनियों ने लौटने वाले शरणार्थियों को 747 सिम कार्ड बांटे. मंगलवार को 2,370 अफगान प्रवासियों को ईरान और पाकिस्तान से जबरन वापस भेजा गया.

पिछले महीने, पाकिस्तान से हाल ही में लौटे कई अफगान प्रवासियों ने कहा कि उन्हें सर्दियों के मौसम में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय मीडिया ने बताया कि उन्होंने आश्रय की कमी, सर्दियों में मदद की ज़रूरत और इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड (तज़किरा) प्राप्त करने में कठिनाइयों का ज़िक्र किया. मानवाधिकार समूहों ने भी शरणार्थियों के प्रति सरकार के बर्ताव पर टिप्पणी करने से परहेज़ किया है.

पिछले कुछ महीनों से तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण, इस्लामाबाद ने अफ़ग़ान शरणार्थियों पर दबाव बढ़ा दिया है. पाकिस्तानी सेना इस्लामाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में हर दिन बड़े पैमाने पर प्रवासियों को परेशान कर रही है. बिना वीज़ा के अफ़ग़ान शरणार्थियों की गिरफ्तारी से जुड़े आधिकारिक अभियानों के अलावा, सादे कपड़ों में लोग आवासीय क्षेत्रों में प्रवासियों से पैसे वसूल रहे हैं. अफगानों का कहना है कि उन्हें डर और चिंता से भरे अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां उनके अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता है.