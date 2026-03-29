ईरान में कदम रखते ही होगा ये अंजाम, स्पीकर ने US को दी खुली धमकी

Iran War Update: अमेरिका एक तरफ ईरान से बातचीत करने और सीजफायर की बात कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर ईरान के खिलाफ ग्राउंड इनवेजन करने के लिए मिडिल ईस्ट में एक्सट्रा सैनिकों को भेज रहा है. इसी कड़ी में ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलीबाफ़ ने अमेरिका को खुली धमकी दी है. उन्होंने रविवार (29 मार्च) को कहा कि ईरानी सेना "जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतज़ार कर रही है ताकि वे उन्हें आग में जला सकें."

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में ग्राउंड इंवेजन करने के लिए लगभग 2,500 अमेरिकी मरीन मिडिल ईस्ट में पहुंच गए हैं. कलीबाफ़ ने आगे कहा "हमारी फायरिंग जारी है. हमारी मिसाइलें अपनी जगह पर हैं. हमारा पक्का इरादा और विश्वास बढ़ा है." पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अमेरिका के 15 प्वॉइंट वाले प्लान ईरान को दिया था. इस प्लान को मोहम्मद बाघेर कलीबाफ़ ने अमेरिका की इच्छा बताया और कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस प्लान के जरिए वह करने की कोशिश कर रहा है जो वह ताकत से हासिल करने में नाकाम रहा है. "जब तक उन्होंने कहा, "अमेरिकी चाहते हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करे, हमारी प्रतिक्रिया स्पष्ट है: हम अपमान स्वीकार नहीं करेंगे."

इस बीच पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र बातचीत के लिए टॉप डिप्लोमैट्स को इस्लामाबाद भेजेंगे. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि उन्होंने और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने क्षेत्रीय दुश्मनी पर "गहरी चर्चा" की. इस युद्ध ने तेल और नेचुरल गैस की ग्लोबल सप्लाई को खतरे में डाल दिया है, फर्टिलाइज़र की कमी पैदा कर दी है और हवाई यात्रा में रुकावट डाली है.