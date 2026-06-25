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भारत को ईरान का बड़ा ऑफर, दिल्ली से तेहरान के पेट्रोलियम मंत्री ने किया अहम ऐलान

Iran Petroleum Minister India Visit: ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पाकनेजाद BRICS ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे. उन्होंने कहा कि ईरान भारत के साथ आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में हर तरह का सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है.

Edited By:Tauseef Alam
Published: Jun 25, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:41 AM IST
भारत को ईरान का बड़ा ऑफर, दिल्ली से तेहरान के पेट्रोलियम मंत्री ने किया अहम ऐलान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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