वहीं, अमेरिका प्रतिबंधों के सवाल पर ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने कहा, "ईरान को 60 दिनों की छूट मिली हुई है और इस संबंध में अमेरिका के साथ जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया चल रही है." ईरानी मंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और ईरान ऊर्जा सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं. माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तेल और गैस व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है. इसके अलावा, ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े मामलों पर चर्चा करना भी बैठक के एजेंडे में शामिल है.