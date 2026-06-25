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India-Iran Relations: ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पाकनेजाद BRICS सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं. 24 जून को अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, "ईरान भारत के साथ आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है." ईरानी मंत्री ने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि अब समय आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है.
पकनेजाद ने कहा, "ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों के सत्र के अलावा, वह भारतीय अधिकारियों और ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. इन बैठकों में तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, निवेश के नए मौकों का पता लगाने और ग्लोबल एनर्जी मार्केट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने पर ध्यान दिया जाएगा. इन बैठकों के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत और संभावित समझौतों के बारे में और जानकारी दी जाएगी."
वहीं, अमेरिका प्रतिबंधों के सवाल पर ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने कहा, "ईरान को 60 दिनों की छूट मिली हुई है और इस संबंध में अमेरिका के साथ जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया चल रही है." ईरानी मंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और ईरान ऊर्जा सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं. माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तेल और गैस व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है. इसके अलावा, ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े मामलों पर चर्चा करना भी बैठक के एजेंडे में शामिल है.
इससे पहले, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी घादिर नेज़ामीपुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की थी. भारत में ईरानी दूतावास ने कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. घादिर नेज़ामीपुर ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स सदस्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के समापन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की."
इनपुट- (ANI)