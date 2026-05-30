स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर बढ़ा तनाव, अमेरिका की कार्रवाई पर PGSA का करारा जवाब

Persian Gulf Strait Authority Condemn US: ईरान की "पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी" (PGSA) ने अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि वह स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही को सुचारु बनाने का काम जारी रखेगी. अमेरिका ने PGSA पर वाणिज्यिक जहाज़ों से अवैध वसूली और IRGC को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Persian Gulf Strait Authority: पर्शियन गल्फ में स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रेगुलेट करने और वहां जहाज़ों की आवाजाही को आसान करने के लिए "पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी" (PGSA) बनाया, लेकिन अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया. PGSA ने अमेरिका के इस कार्रवाई की निंदा की है और "बिना किसी रुकावट" के अपना काम जारी रखने का वादा किया है.
"पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी" (PGSA) ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर युद्ध के ज़रिए नियंत्रण पाने में "नाकाम रहा है" और प्रतिबंधों के ज़रिए भी उसे वही नतीजे मिलेंगे. संस्था ने कहा कि वह जहाज़ों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए "गैर-शत्रुतापूर्ण" जहाज़ों के लिए मार्ग अनुमति की समीक्षा करना और उन्हें जारी करना जारी रखेगी. PGSA की गतिविधियों के पहले महीने के आँकड़े जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे.
इसे भी पढ़ें: "वोटरों के लिए जिंदगी मौत का सवाल..." SIR पर ओवैसी की खास अपील
"पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी" (PGSA) ने बताया कि यह निगरानी क्षेत्र, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पूरब में ईरान के 'कुह मुबारक' और UAE के 'फ़ुजैरा' के दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा से शुरू होकर, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पश्चिम में ईरान के 'क़ेश्म द्वीप' के छोर और UAE के 'उम्म अल-क़ुवैन' को जोड़ने वाली रेखा तक फैला हुआ है. PGSA ने कहा, "होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने के लिए इस क्षेत्र में फ़्रीक्वेंसी के इस्तेमाल हेतु, 'फ़ारसी खाड़ी जलमार्ग प्रबंधन' (Persian Gulf Waterway Management) के साथ तालमेल बिठाना और इस संस्था से अनुमति लेना ज़रूरी है
गौरतलब है कि "अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने ईरान के PGSA पर प्रतिबंधों की घोषणा की. OFAC ने आरोप लगाया कि वह इस संस्था का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से गुज़रने वाले वाणिज्यिक जहाज़ों से "जबरन वसूली" करने और उससे होने वाली कमाई को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक "पहुँचाने" के लिए कर रहा है
"पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी" (PGSA) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप का नाम लिए बिना समुद्री डाकू बताया और कहा कि PGSA अपने ऊपर एक ऐसे देश द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने को अपनी सकारात्मक कार्यक्षमता का संकेत मानता है, जिसका नेता समुद्री डकैती पर गर्व करता है. आप स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर नियंत्रण हासिल नहीं कर पाएंगे, जिसे आप युद्ध और कूटनीति के ज़रिए हासिल करने में नाकाम रहे थे, और न ही आप प्रतिबंधों के ज़रिए ऐसा कर पाएंगे."