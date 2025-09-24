'हम कभी परमाणु बम...', ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने किया UN से ऐलान
'हम कभी परमाणु बम...', ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने किया UN से ऐलान

Iran UN Speech: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि ईरान ने कभी परमाणु हथियार नहीं बनाए और न बनाएगा. उन्होंने अमेरिका-इजरायल पर हमलों और क्षेत्रीय अस्थिरता के आरोप लगाए हैं. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:11 PM IST

'हम कभी परमाणु बम...', ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने किया UN से ऐलान

Iran UN Speech: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने आज ( 24 सितंबर) न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए साफ कहा कि ईरान ने कभी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की है और आगे भी नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि यह ईरान की वैचारिक और धार्मिक आस्था का हिस्सा है कि वह सामूहिक विनाश के हथियारों का पीछा नहीं करता. पेज़ेशकियन ने यह भी दोहराया कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और नागरिक जरूरतों के लिए है.

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यूरोपीय देशों, खासकर अमेरिका और इजरायल पर गंभीर इल्जाम लगाए. उन्होंने कहा कि पिछले जून में ईरान पर किए गए अमेरिकी और इजरायली हवाई हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन थे. इन हमलों में ईरान के नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की मौत हुई. 

पेज़ेशकियन ने गाजा, सीरिया, लेबनान और यमन का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया ने पिछले दो सालों में गाजा में नरसंहार, लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन, सीरिया के ढांचे के विनाश और यमन के बच्चों की भूखमरी देखी है. उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल 'ग्रेटर इज़रायल' जैसी योजना को खुले तौर पर आगे बढ़ा रहा है, जो पड़ोसी देशों के लिए खतरा है.

ईरान के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों की एकता और हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि कठिन आर्थिक प्रतिबंधों, मीडिया युद्ध और मनोवैज्ञानिक दबाव के बावजूद ईरानी जनता ने आक्रांताओं की योजनाओं को नाकाम किया है. उन्होंने कहा कि बार-बार साबित हुआ है कि ईरान आक्रमणकारियों के आगे झुकता नहीं है। हम अपने शहीदों के खून को सम्मान देते हैं और अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़े रहते हैं.

