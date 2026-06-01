Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3234659
Zee SalaamMuslim Worldईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबर निकली अफवाह? ईरान सरकार ने बताया सच

ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबर निकली अफवाह? ईरान सरकार ने बताया सच

Iran President Resignation News: ईरान के राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबरों ने मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी, लेकिन बाद में ईरान सरकार और सरकारी मीडिया ने इन दावों को खारिज कर दिया. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वह IRGC के बढ़ते प्रभाव से नाराज हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:23 AM IST

Trending Photos

ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबर निकली अफवाह? ईरान सरकार ने बताया सच

Iran News: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच दावा किया जा रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और IRGC पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.  रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने देश की सत्ता में बढ़ते IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रभाव से नाराज होकर पद छोड़ने की इच्छा जताई है.  लेकिन बाद में ईरानी सरकार और सरकारी मीडिया ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया.

ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपना इस्तीफा तैयार कर उसे ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई के कार्यालय भेज दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपने पत्र में कहा कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था अब अपने संवैधानिक रास्ते से भटक चुकी है और सरकार के प्रमुख फैसलों पर IRGC के एक प्रभावशाली गुट का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है.

राष्ट्रपति ने नहीं दिया है इस्तीफा
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि उन्हें अहम सरकारी फैसलों की प्रक्रिया से लगभग अलग कर दिया गया है. उनके अनुसार मौजूदा हालात में वह अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से निभाने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं. यह खबर ऐसे समय सामने आई जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर और परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. माना जा रहा है कि ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष और IRGC की भूमिका को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच इन खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया. लेकिन इन दावों के सामने आते ही ईरानी सरकार और IRGC से जुड़े मीडिया संस्थानों ने इसका खंडन कर दिया. IRGC से जुड़ी तसनीम समाचार एजेंसी ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है और वह सामान्य रूप से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति कार्यालय ने क्या कहा?
राष्ट्रपति कार्यालय के सूचना एवं संचार विभाग के उप प्रमुख सैयद मेहदी तबातबाई ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन खबरों को “झूठा” बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे और इस्तीफे की खबरें केवल अफवाह हैं. तबताबाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत के बीच कुछ मीडिया संस्थान जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू ने भी इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप की एक शर्त पर अटका अमेरिका-ईरान सीजफायर समझौता, जानें पूरा मामला

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

iran newsIran President ResignationMasoud Pezeshkian

Trending news

iran news
ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबर निकली अफवाह? ईरान सरकार ने बताया सच
Devkinandan Thakur on Cow
'अब मस्जिदों से उठ रही है गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग', देवकीनंदन ठाकुर का बयान
jammu kashmir news
हुस्न के जाल में फंसाकर सेना तक पहुंचना चाहती थी ISI, पुलिस ने बिगाड़ा खेल
US Iran Deal
ट्रंप की एक शर्त पर अटका अमेरिका-ईरान सीजफायर समझौता, जानें पूरा मामला
netherlands news
Watch: गर्भवती महिला को डच पुलिस ने जमीन पर पटका, हथकड़ियों में रोता रहा पति
Israel Lebanon Conflict
गाजा के बाद अब लेबनान पर इजरायल का कब्ज़ा! IDF ने ऐतिहासिक किले पर फहराया झंडा
US Pakistan Relations
अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर बदले सुर, रक्षा सचिव के बयान से दुनिया हैरान
Pakistan News
बकरीद पर कराची बेहाल: पानी, गैस और बिजली ठप होने से फूटा लोगों का गुस्सा
muslim news
गाय को ‘राष्ट्रमाता’ बनाने की मांग तेज, मुस्लिम समाज ने शंकराचार्य को सौंपा ज्ञापन
muslim news
दिल टूटे आशिक ने कलमा पढ़ा फिर खुद को मारी गोली; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़