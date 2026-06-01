ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबर निकली अफवाह? ईरान सरकार ने बताया सच

Iran News: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच दावा किया जा रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और IRGC पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने देश की सत्ता में बढ़ते IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रभाव से नाराज होकर पद छोड़ने की इच्छा जताई है. लेकिन बाद में ईरानी सरकार और सरकारी मीडिया ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया.

ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपना इस्तीफा तैयार कर उसे ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई के कार्यालय भेज दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपने पत्र में कहा कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था अब अपने संवैधानिक रास्ते से भटक चुकी है और सरकार के प्रमुख फैसलों पर IRGC के एक प्रभावशाली गुट का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है.

राष्ट्रपति ने नहीं दिया है इस्तीफा

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि उन्हें अहम सरकारी फैसलों की प्रक्रिया से लगभग अलग कर दिया गया है. उनके अनुसार मौजूदा हालात में वह अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से निभाने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं. यह खबर ऐसे समय सामने आई जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर और परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. माना जा रहा है कि ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष और IRGC की भूमिका को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच इन खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया. लेकिन इन दावों के सामने आते ही ईरानी सरकार और IRGC से जुड़े मीडिया संस्थानों ने इसका खंडन कर दिया. IRGC से जुड़ी तसनीम समाचार एजेंसी ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है और वह सामान्य रूप से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं.

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राष्ट्रपति कार्यालय ने क्या कहा?

राष्ट्रपति कार्यालय के सूचना एवं संचार विभाग के उप प्रमुख सैयद मेहदी तबातबाई ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन खबरों को “झूठा” बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे और इस्तीफे की खबरें केवल अफवाह हैं. तबताबाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत के बीच कुछ मीडिया संस्थान जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू ने भी इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है.

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