US की धमकी से नहीं डरेगा ईरान, मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान के PM से कह दी ये बड़ी बात

Iran US Tension: अमेरिका शांति वार्ता के लिए ईरान से बात करना चाहता है, लेकिन साथ-साथ पर्शियन गल्फ में अपनी नेवल ब्लॉकेड भी जारी रखना चाहता है. अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ जब तक डील पक्का नहीं हो जाता, तब तक ब्लॉकेड जारी रहेगा. इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात करते हुए यह साफ कर दिया कि ईरान धमकियों, घेराबंदी और दबाव के तहत बातचीत में शामिल नहीं होगा.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के साथ अपनी टेलीफ़ोन पर बातचीत के दौरान, पेजेशकियान ने शांति वार्ता और सीजफायर दोनों अवधियों के दौरान अमेरिका द्वारा लगातार किए जा रहे उल्लंघनों और ज़बरदस्ती वाले व्यवहार की आलोचना की. ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के तथाकथित नेवल ब्लॉकेड सीजफायर की समझ का स्पष्ट उल्लंघन हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक नहीं हैं.

पेजेशकियान ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऐसे उपाय (नेवल ब्लॉकेड), धमकी भरी बयानबाज़ी अमेरिका के कूटनीतिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता पर संदेह बढ़ा रहे हैं. पेजेशकियन ने अपने देश की सुरक्षा करने के दृढ़ संकल्प को दोहराया और अमेरिका- इज़राइल द्वारा किसी भी नए टकराव के क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता दोनों के लिए होने वाले सभी संभावित परिणामों की चेतावनी दी.

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उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि ईरान अच्छे पड़ोस और आपसी सम्मान के आधार पर, फ़ारसी खाड़ी के दक्षिणी तटों पर स्थित देशों सहित, सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने और उन्हें मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये देश भी बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे.

अब्बास अराघची ने मिस्र के विदेश मंत्री से की बात

इस बीच, ईरानी समाचार एजेंसी ISNA ने बताया कि देश के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने मिस्र के समकक्ष बदर अब्देल अतियास के साथ कूटनीति और संघर्ष विराम से संबंधित मुद्दों, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की. रविवार (26 अप्रैल) को ISNA की रिपोर्ट के मुताबिक अराघची ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फ़िदान से भी बात की और कल रात फ़ोन पर परामर्श तथा बातचीत की.

ईरान से क्या चाहता है अमेरिका

अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम निलंबित कर दे, लेकिन ईरान ने कहा है कि यह प्रतिबंध केवल सीमित अवधि के लिए होना चाहिए. अमेरिका ईरान के 400 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अपनी हिरासत में लेना चाहता है. अल जज़ीरा के अनुसार, तेहरान ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है.