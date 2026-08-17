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अमेरिका के सामने नहीं झुका ईरान! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- सम्मान और ताकत से हुआ समझौता

Iran US Peace Deal: अमेरिका के साथ हाल ही में हुए शांति समझौते का बचाव करते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि यह समझौता सम्मान और मजबूती के साथ किया गया. उन्होंने साफ किया कि ईरान अपने दुश्मनों के सामने नहीं झुका. ईरानी अधिकारियों ने इस समझौते को देश के लिए एक कूटनीतिक जीत बताया है.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Aug 17, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:18 AM IST
अमेरिका के सामने नहीं झुका ईरान! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- सम्मान और ताकत से हुआ समझौता

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