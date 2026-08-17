/अमेरिका के सामने नहीं झुका ईरान! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- सम्मान और ताकत से हुआ समझौता

इराक युद्ध के अनुभवी और मरीन कॉर्प्स में सेवा दे चुके गैलेगो ने रविवार को कहा कि इस संघर्ष ने पेंटागन की योजना और नेतृत्व में गंभीर कमियों को उजागर किया है. सीनेटर ने ABC न्यूज़ से कहा, "इस प्रशासन ने इस युद्ध के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी. उन्होंने यह योजना नहीं बनाई कि इस युद्ध से कैसे बाहर निकलना है, और न ही वे वास्तव में यह समझ पाए कि यह युद्ध कैसे बढ़ेगा." एरिजोना के सीनेटर USS अब्राहम लिंकन पर थकान, गिरते मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे.