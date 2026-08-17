/अमेरिका के सामने नहीं झुका ईरान! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- सम्मान और ताकत से हुआ समझौता

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Iran US Peace Deal: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ हालिया शांति समझौते (MoU) पर 'सम्मान' और 'ताकत' के साथ सहमति बनाई है, साथ ही पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई द्वारा बताए गए सिद्धांतों का भी ध्यान रखा है. उन्होंने रविवार को शिक्षा मंत्री अलीरेजा काजेमी की मौजूदगी में एक बैठक में ये बातें कहीं. उनके कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए 18 जून को ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का बचाव किया.
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पेजेशकियन ने कहा, "हमने हालिया समझौते को मजबूती से आगे बढ़ाया और अपने दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके." उन्होंने कहा कि यह समझौता विशेषज्ञों के साथ सोच-समझकर और गहन चर्चा के बाद तैयार किया गया था. आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, शनिवार को ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने शांति समझौते को "ईरान की शान और जीत" का सबूत बताया और कहा कि यह कूटनीति के क्षेत्र में देश की जीत को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है.
समझौते के तहत, ईरान और अमेरिका को अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए सोमवार को खत्म होने वाली 60 दिनों की अवधि के भीतर बातचीत करनी थी. हालांकि, हाल के हफ्तों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद बातचीत का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है. इस बीच, रविवार को ही अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनेटर रूबेन गैलेगो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बिना किसी स्पष्ट योजना, बाहर निकलने की रणनीति या तय मिशन के ईरान युद्ध में कदम रखा, जिससे अमेरिकी सैन्य कर्मियों को इसके नतीजे भुगतने पड़े.
इराक युद्ध के अनुभवी और मरीन कॉर्प्स में सेवा दे चुके गैलेगो ने रविवार को कहा कि इस संघर्ष ने पेंटागन की योजना और नेतृत्व में गंभीर कमियों को उजागर किया है. सीनेटर ने ABC न्यूज़ से कहा, "इस प्रशासन ने इस युद्ध के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी. उन्होंने यह योजना नहीं बनाई कि इस युद्ध से कैसे बाहर निकलना है, और न ही वे वास्तव में यह समझ पाए कि यह युद्ध कैसे बढ़ेगा." एरिजोना के सीनेटर USS अब्राहम लिंकन पर थकान, गिरते मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे.