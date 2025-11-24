Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3016781
Zee SalaamMuslim World

"मौलवी सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं", कठघरे में 80 हजार मस्जिदें, भड़के ईरान के राष्ट्रपति

Iran Mosque Controversy: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने देश की 80 हजार मस्जिदों और मौलवियों पर सार्वजनिक जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मस्जिदें केवल बयान जारी करती हैं, जबकि समाज और आम लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं करतीं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:51 PM IST

Trending Photos

"मौलवी सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं", कठघरे में 80 हजार मस्जिदें, भड़के ईरान के राष्ट्रपति

Iran News: ईरान में इन दिनों सब ठीक नहीं है. देश की लगभग 80,000 मस्जिदें राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन के निशाने पर है. राष्ट्रपति के अनुसार, मस्जिदें और उनके मौलवी समाज या आम जनता के लिए कुछ भी ठोस नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी आदेशों के आधार पर सिर्फ़ बयान जारी कर रहे हैं.

ईरान एक मुस्लिम बहुल देश है और यहां मस्जिदों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है. यहां के मौलवी सिर्फ धार्मिक नेता नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसलों में भी भूमिका निभाते हैं. यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी कई मुद्दों पर मौलवियों की राय लेते हैं.

'बदल सकती है ईरान की तस्वीर'
पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा, "अगर सरकार काम नहीं कर रही तो मस्जिदों के मौलवी क्या कर रहे हैं? मस्जिदें लोगों की भलाई के लिए होती हैं, सिर्फ भाषण और फरमान सुनाने के लिए नहीं." उन्होंने आगे कहा कि अगर देश की हर मस्जिद सिर्फ एक-एक परिवार की जिम्मेदारी ले ले, तो ईरान की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति ने हमास चीफ का क्यों किया जिक्र
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनकी सरकार मुश्किल हालात में काम कर रही है. उनके पद संभालते ही हमास के कमांडर याह्वा सिनवार की मौत, ईरान-इजराइल तनाव और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण स्थिति और जटिल हो गई है. उन्होंने साफ कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मस्जिदों को भी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए.

इस बयान के बाद बवाल
इस बयान के बाद ईरान की राजनीति गरमा गई है. पेजेशकियन सुधारवादी विचारधारा के नेता माने जाते हैं, जबकि मस्जिदों में बैठे मौलवी और धार्मिक तबका कट्टरपंथी खेमे से माना जाता है. कई मौकों पर कट्टरपंथियों ने उनसे इस्तीफा मांगते हुए कहा था कि वे इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ हैं.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Iran Mosque ControversyMasoud Pezeshkian on Mosque

Trending news

actor Sonu Sood
मजबूरी नहीं सेवा है पंचर लगाना है; मोहम्मद चाचा की दुकान पर पहुंचे एक्टर सोनू सूद
Belgium News
ग़ज़ा नरसंहार पर बेल्जियम का हल्ला बोल, ट्रेन पर लिखा- 'Israel is a terrorist state'
Bareilly News
योगी प्रशासन के रडार पर है तौकीर रजा के 'वफादार' का मकान; कौन है अगला टारगेट?
Delhi News
स्कूल ड्रॉपआउट से वर्किंग प्रोफेशनल तक; JMI के 42 कोर्स खोलेंगे नौकरी के नई राह
Pakistan News
सेना या जल्लाद? बलूचिस्तान में PAK फोर्सेज का कहर, 15 नागरिकों को जबरन उठाया
Bangladesh former PM Khaleda Zia
Bangladesh:पूर्व PM खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती;डॉक्टर ने दी चौंकाने वाली जानकारी
Asaduddin Owaisi on Delhi Blast
"मदरसा का एक कमरा नहीं बना सकते, लेकिन इसे बदनाम करने के लिए बम ज़रूर बना लेते हैं"
Rajasthan news
बीजेपी हदबंदी के नाम पर राजस्थान में मुस्लिमों की सियासी ताकत कर रही कम: अशोक गहलोत
Bangladesh news
Bangladesh: बाउल सिंगर अबुल सरकार की गिरफ्तारी पर बवाल,सड़क पर उतरे मानवाधिकार संगठन
Dharmendra Death
क्या शादी के लिए धर्मेन्द्र सच में बन गए थे दिलावर खान और हेमा मालिनी आयशा बीबी?