इजराइल और अमेरिका के साथ जारी है पूरे पैमाने पर जंग, Iran के राष्ट्रपति का पूरा बयान

Iran President Big Statement: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शनिवार को कहा कि उनका देश अमेरिका, इज़राइल और यूरोप के साथ पूरे पैमाने की जंग में है. यह बयान ऐसे समय में आया था, जब इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है.

ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान

पेज़ेश्कियान ने यह बात शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश एक इंटरव्यू में कही. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच हुई भीषण जंग से भी ज्यादा गंभीर हैं. उन्होंने कहा, "हम अमेरिका, इज़राइल और यूरोप के साथ एक पूर्ण युद्ध में हैं. वे नहीं चाहते कि हमारा देश स्थिर बना रहे."

1980 से 1988 हुई जंग से भी ज्यादा गंभीर

ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से ईरान के खिलाफ छेड़ी गई यह जंग 1980 से 1988 के बीच हुई ईरान-इराक युद्ध की तुलना में ज्यादा जटिल और ज्यादा कठिन है. उस युद्ध में दोनों पक्षों को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे.

ट्रंप के साथ नेतन्याहू की मीटिंग

यह बयान ट्रंप और नेतन्याहू की प्रस्तावित मुलाकात से दो दिन पहले सामने आया है. नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के दौरान होने वाली इस बैठक में ईरान एक अहम मुद्दा रहने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके साथ ही गाजा में सीजफायर के अगले फेज पर भी बातचीत हो सकती है. गाजा के खिलाफ जंग शूरू होने के बाद से नेतन्याहू का अमेरिका कई बार दौरा हो चुका है.

जून में 12 दिनों तक चले हवाई संघर्ष के दौरान इज़राइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमलों में करीब 1,100 ईरानी मारे गए थे. इनमें सीनियर मिलिट्री कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे. इसके जवाब में ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों से इज़राइल में 28 लोगों की मौत हुई थी.

इजराइल ने की शुरुआत

इस जंग की शुरुआत इजराइल के जरिए की गई थी. इजराइल सबसे पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सेना से जुड़े लोगों को निशाना बनाया था. इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए थे. दोनों देश के बीच कई दिनों तक जंग जारी रही थी.