क्या ईरान सरकार दबा रही है मौतों का आंकड़ा? तेहरान पर सच छुपाने का आरोप

Iran News: ईरान में 18 दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए हैं. प्रदर्शनों के दौरान हजारों सुरक्षाकर्मी मारे गए. इस बीच, अलग-अलग मानवाधिकार कार्यकर्ता मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या के बारे में अलग-अलग आंकड़े बता रहे हैं. एक एक्टिविस्ट ने शुक्रवार को कहा कि ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 5 हजार से ज्यादा हो गई है और कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है.

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने यह आंकड़ा दिया है. यह एजेंसी ईरान में पहले भी हुए अशांति के मामलों में सही जानकारी देती रही है और मौतों की पुष्टि के लिए ईरान में एक्टिविस्ट्स के नेटवर्क पर निर्भर करती है. ईरान की सरकार ने बुधवार को पहली बार मरने वालों की संख्या बताई, जिसमें कहा गया कि 3,117 लोग मारे गए. एसोसिएटेड प्रेस मरने वालों की संख्या का आकलन नहीं कर पाया है, क्योंकि अधिकारियों ने ईरान में दो हफ़्ते से ज़्यादा समय से इंटरनेट बंद कर रखा है और अंतरराष्ट्रीय कॉल को भी बाधित कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, ईरान में आर्थिक तंगी की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था और लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए. हालांकि, ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई. इन हिंसक प्रदर्शनों को अमेरिका और इज़राइल का समर्थन मिला. इजरायल और अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे थे और उन्हें हिंसक काम करने के लिए उकसा रहे थे.

ईरान में कौन फैला रहा था अशांति

ईरान ने विरोध प्रदर्शनों के कई वीडियो जारी किए, जिनमें साफ़ दिख रहा था कि भीड़ में कुछ लोग हथियार लिए हुए थे और लोगों को मार रहे थे और मस्जिदों और दरगाहों में आग लगा रहे थे. भीड़ में कुछ लोगों को मस्जिदों में घुसते, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते और दूसरों को मस्जिदें जलाने और सुरक्षा बलों को मारने के लिए उकसाते हुए देखा गया. ईरान ने दावा किया कि ये सभी लोग मोसाद और CIA के एजेंट थे, जो ईरान में सत्ता बदलने के लिए अशांति फैला रहे थे.