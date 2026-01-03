Iran में कैसे शुरू हुए प्रदर्शन, अब तक जा चुकी है 10 लोगों की जान

Iran Protest Update: ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बुधवार से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत होने की खबर है. यह जानकारी ईरान से जुड़े सरकारी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने शुक्रवार को दी है. मरने वालों में एक व्यक्ति ऐसा भी शामिल है, जिसे अधिकारियों ने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े अर्धसैनिक बल बसीज का मेंबर बताया है.

कैसे शुरू हुए प्रदर्शन

ये प्रदर्शन शुरुआती तौर से ईरानी करंसी रियाल के तेज़ी से गिरने के बाद शुरू हुए थे, लेकिन अब इनमें सरकार विरोधी नारे भी लगने लगे हैं. हाल के सालों में इसे ईरानी शासन के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है. पश्चिमी ईरान के एक अधिकारी के हवाले से सरकारी मीडिया ने बताया कि किसी भी तरह की अशांति या गैरकानूनी जमावड़े से सख्ती और बिना किसी नरमी के निपटा जाएगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी

इस हिंसक हालात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका पूरी तरह तैयार है. इसके जवाब में ईरानी अधिकारियों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान के विदेश मंत्री ने कही ये बात

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ट्रंप का बयान लापरवाह और खतरनाक है. उन्होंने कहा कि यह संदेश शायद उन लोगों के प्रभाव में दिया गया है जो कूटनीति से डरते हैं या उसे गैरज़रूरी समझते हैं. अराघची ने यह भी कहा कि ईरान में अधिकतर प्रदर्शन शांतिपूर्ण हैं और उन्होंने अमेरिका में खुद ट्रंप के जरिए नेशनल गार्ड की तैनाती का भी हवाला दिया.

ईरान ने की ट्रंप की निंदा

यूएन में ईरान के राजदूत अमीर-सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ट्रंप के बयानों की निंदा करने की मांग की. उन्होंने पत्र में कहा कि ईरान को अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का अंतर्निहित अधिकार है और वह किसी भी विदेशी हस्तक्षेप से अपने लोगों की सुरक्षा करेगा.

इसके साथ ही लेटर में वॉर्निंग दी गई है कि ईरान अपने अधिकारों सही तरीके से इस्तेमाल करेगा और अमेरिका को किसी भी अवैध धमकी और उसके बाद होने वाले तनाव के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी.

सख्ती से निपटा जाएगा

ईरानी नेतृत्व ने हालातों से सख्ती से निपटने की चेतावनी दी है. प्रशासन ने कहा कि खराब आर्थिक हालात के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन जायज़ और समझने योग्य हैं, लेकिन साथ ही किसी भी तरह की अस्थिरता से सख्ती से निपटा जाएगा.

ईरान पुलिस बोली, इस बात की नहीं दी जाएगी इजाजत

ईरान पुलिस के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि अधिकारी यह मानते हैं कि ये प्रदर्शन लोगों की ज़िंदगी के हालातों में सुधार की इच्छा को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों की जायज़ मांगों और हिंसक या नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में फर्क करती है और किसी भी ताकत को हालात को अराजकता में बदलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

प्रदर्शन से कितने इलाके हैं प्रभावित

एएफपी की एक गिनती के मुताबिक, ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये प्रदर्शन देश के कम से कम 20 शहरों को अलग-अलग स्तर पर प्रभावित कर चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर शहर पश्चिमी ईरान में हैं. इन प्रदर्शनों का दायरा साल 2022 में हुए बड़े आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा था. उस आंदोलन में पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत हुई थी.