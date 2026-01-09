Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3068281
Zee SalaamMuslim Worldईरान की सड़कों पर जनसैलाब, तेहरान को प्रदर्शनकारियों ने घेरा; ट्रंप की धमकी के बाद एयरस्पेस बंद

ईरान की सड़कों पर जनसैलाब, तेहरान को प्रदर्शनकारियों ने घेरा; ट्रंप की धमकी के बाद एयरस्पेस बंद

Iran Protests: ईरान में हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी तेहरान की सड़कों पर उतर आए हैं और कई इलाकों को घेर लिया गया है. ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने बड़ा कद उठाया है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:47 AM IST

Trending Photos

ईरान की सड़कों पर जनसैलाब, तेहरान को प्रदर्शनकारियों ने घेरा; ट्रंप की धमकी के बाद एयरस्पेस बंद

Iran News: ईरान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. इस बीच देश के कई शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. राजधानी तेहरान के साथ-साथ मशहद और इस्फ़हान जैसे बड़े शहरों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की खबरें आई हैं. विरोध प्रदर्शनों के बाद इंटरनेट एक्सेस पर रोक लगा दी गई है. ईरान में सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह चल रहा है.

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के तेज़ होने के बाद सरकार ने एक बड़ा सुरक्षा कदम उठाया है. खामेनेई सरकार ने अपना एयरस्पेस बंद करने का फैसला किया है. इसके अलावा तेहरान का मुख्य एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और पूरे देश में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं. साथ ही राजधानी तेहरान में रात में विरोध प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर हुए कि मुख्य सड़कें जाम हो गईं. इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है. ईरान को न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए. अमेरिका अपने अधिकारों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा है. न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ सच्ची बातचीत सबसे समझदारी वाला कदम होगा.

राष्ट्रपति ने किया ये ऐलान
सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो और पोस्ट में कई शहरों में प्रदर्शनकारी पूर्व शाह के समर्थन में नारे लगाते दिख रहे हैं. इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने जनता की परेशानी कम करने की कोशिश में घरेलू सप्लायरों को सामान जमा करने या कीमतें बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है. अब ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि असहमति को दबाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने की ये अपली
ईरान के मरहूम शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने गुरुवार को स्थानीय समय के अनुसार रात 8:00 बजे लगातार विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज रात, लाखों ईरानी अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए. ईरानी सरकार ने इसके जवाब में कम्युनिकेशन चैनल पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है, लैंडलाइन फोन डिसेबल कर दिए हैं और शायद सैटेलाइट सिग्नल को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं आज़ाद दुनिया के नेता के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर इस सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर ज़ोर दिया. अब समय आ गया है कि दूसरे लोग, जिनमें यूरोपीय नेता भी शामिल हैं, उनके नक्शेकदम पर चलें, अपनी चुप्पी तोड़ें और ईरानी लोगों के समर्थन में ज़्यादा मज़बूती से कदम उठाएं.”

कब शुरू हुए प्रदर्शन
गौरतलब है कि पिछले महीने तेहरान के ग्रैंड बाज़ार में बढ़ती महंगाई और ईरानी रियाल की कीमत में भारी गिरावट को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे. ये विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गए हैं. कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं और गोलीबारी की भी खबरें आई हैं. विरोध प्रदर्शनों के बीच पूरे ईरान में अनिश्चितता और अशांति का माहौल है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iran newsIran protests liveTehran surrounded by protesters

Trending news

iran news
ईरान की सड़कों पर जनसैलाब, तेहरान को प्रदर्शनकारियों ने घेरा; ट्रंप की धमकी के....'
Pakistan News
पाकिस्तान में 63 परसेंट युवा को नसीब न हुआ स्कूल जाना, रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा
Pakistan News
पाकिस्तान में चर्च पर हमला, दहशत में ईसाई समुदाय, सुरक्षा की कर रहे मांग
muslim news
क्या यह सही हो रहा है, हर की पौड़ी पर गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन!
muslim news
फैज-ए-इलाही के बाद अब इस मस्जिद पर चल सकता है बुलडोजर? हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश
muslim news
Bihar: गहने की दुकानों में बुर्का, हिजाब बैन पर मचा बवाल, AIMIM ने किया विरोध
muslim news
"मुसलमानों और आदिवासियों का नरसंहार करने की तैयारी", प्रकाश राज का बयान हो रहा वायरल
muslim news
"मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए"; भाजपा के इस नेता के विवादित बयान पर मचा बवाल
amu news
AMU में महिला प्रोफेसर ने लगाया 27 सालों से धार्मिक उत्पीड़न का आरोप; प्रशासन मौन!
Turkman Gate violence case
तुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक इतने आरोपी गिरफ्तार