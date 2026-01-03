वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया हमला, तो ईरान भड़का; ट्रंप पर लगाए गंभीर आरोप

Iran Condemns US Attack: अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आज (3 जनवरी 2026) भीषण बमबारी की है. इस हमले के बाद अमेरिकी मिलिट्री ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कथित तौर पर हिरासत में लिया है. चश्मदीदों के मुताबिक, सुबह-सुबह कई इलाकों में रहने वाले लोग जोरदार धमाकों से जाग गए. कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों की आवाज़ सुनाई दी और आसमान में रोशनी की चमक देखी गई. शहर के कुछ हिस्सों में खासकर रणनीतिक और मिलिट्री ठिकानों के आसपास, धुएं के गुबार दिखाई दिए.

वेनेजुएला की सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई गतिविधियां बहुत गंभीर सैन्य उकसावे हैं. सरकार ने नागरिकों से शांत रहने और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की. ​​अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और जरूरी सुरक्षा उपाय कर रहे हैं. इस बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया है.

ईरान ने क्या कहा?

ईरान ने हमले की निंदा करते हुए इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया. ईरानी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल हस्तक्षेप करने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की अपील की. वहीं, ​रूस ने भी एक बयान जारी कर कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के सैन्य कार्रवाई करने से कूटनीति कमज़ोर होती है और वैचारिक टकराव व्यावहारिक विचारों पर हावी हो जाता है.

रूस ने क्या कहा?

रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने आज सुबह वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र हमला किया, जो मॉस्को के लिए गहरी चिंता का विषय है. वाशिंगटन द्वारा दिए गए तर्क पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और यह कार्रवाई व्यावहारिक कूटनीति से नहीं, बल्कि वैचारिक दुश्मनी से प्रेरित है. रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने और आगे तनाव न बढ़ाने की अपील की, बातचीत के ज़रिए मतभेदों को सुलझाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और राजनयिक प्रयासों में अपने सहयोग की पेशकश की. लैटिन अमेरिका शांति का क्षेत्र बना रहना चाहिए और वेनेजुएला को बिना किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के अपना भविष्य तय करने का पूरा अधिकार है.