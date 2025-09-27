Advertisement
प्रतिबंध की मांग पर ईरान ने दिखाया आइना; ब्रिटेन-जर्मनी-फ्रांस से वापस बुलाए एंबेसडर

Europe Demands Sanctions on Iran: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के पुराने परमाणु प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने की कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाते हुए फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में अपने एंबेसडर को तुरंत वापस बुला लिया. ईरान ने इसे गैरकानूनी और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक बताया है. ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रही है, यूरोप और अमेरिका का यह कदम सवाल खड़े करता है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:50 PM IST

Iran News Today: दुनियाभर में तनाव, हिंसा और नरसंहार के लिए जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय देश अक्सर मुस्लिम और एशियाई देशों को शांति का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं. ईरान की अवाम ने साल 1979 में अमेरिका की कठपुतली शाह पहलवी शासन को सत्ता से बेदखल कर दिया था. इसके बाद ईरान पर दोबारा काबिज होने के लिए पश्चिमी देश साजिशें रच रहे हैं. इसी कड़ी में वह दशकों से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगाते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे एक समय तो वहां मानवीय संकट पैदा हो गए.  

शनिवार (27 सितंबर) को एक बार फिर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के पुराने परमाणु प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने की कोशिशों का मुहंतोड़ जवाब देते हुए सख्त कदम उठाया. तेहरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में तैनात अपने एंबेसडर को तुरंत वापस बुला लिया है. माना जा रहा है कि इस कदम से कूटनीतिक तनाव और गहरा सकता है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से दुनिया में बहस का मुद्दा बना हुआ है.

दरअसल, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग नहीं कर रहा और न ही अमेरिका के साथ सीधे बातचीत के लिए तैयार है. यही वजह है कि तीनों देशों ने हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर जोर दिया है. ईरानी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, इन नए-पुराने प्रतिबंधों के तहत विदेशों में ईरानी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, हथियारों के सौदों पर रोक लगाई जाएगी और बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रहने पर ईरान को सजा दी जाएगी. 

ईरानी विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि एंबेसडर से सलाह मशविरा के लिए बुलाए गए हैं. हालांकि, यह फैसला यूरोपीय देशों के जरिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को भेजे गए चिट्ठी का नतीजा है. पिछले महीने E3 यानी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने UNSC को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत किए वादों का पालन नहीं किया है.

हालांकि, एक्सपर्ट की मानें तो अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल के जरिये ग़ज़ा और ईरान में किए गए युद्ध अपराधों के छुपाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं. इसलिए वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा जोरशोर से उठा रहे हैं. जबकि ईरान के राष्ट्रपति खुले मंच कई बार इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं.

आरोप है कि अमेरिका के इशारों पर उसके पिछलग्गू यूरोपी देश 'स्नैपबैक' प्रक्रिया के जरिए पुराने प्रतिबंधों को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जिससे ईरान की परमाणु सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लग सकती हैं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा, "यूरोपीय देश परमाणु समझौते को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं. हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे." ईरान ने इन प्रतिबंधों को गैरकानूनी और एकतरफा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता प्रभावित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में आतंकी बने नासूर! खैबर पख्तूनख्वा में TTP और मुल्ला नजीर ग्रुप के 17 आतंकी ढेर

 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

;