/लेबनान पर ईरान का सख्त रुख, अमेरिका से वादे निभाने की मांग

बघाई ने आगे कहा, "कल दोहा में जो बातचीत होगी, वह मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (समझौता ज्ञापन) की शर्तों को लागू करने के बारे में होगी, जिसमें ईरान की फ़्रीज़ की गई संपत्ति को जारी करना भी शामिल है, जो कतर के पास है." इससे पहले, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद मोहम्मद अल-अंसारी ने बताया था कि ईरान का 6 अरब डॉलर का फ़्रीज़ किया गया फंड अभी तक तेहरान को ट्रांसफर नहीं किया गया है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कदम बातचीत की प्रगति पर निर्भर करेगा. एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान, उन्होंने कहा कि फंड जारी करने की प्रक्रिया "बातचीत में हुई प्रगति के अनुसार" आगे बढ़ेगी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि वित्तीय व्यवस्थाएँ चल रही कूटनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं.