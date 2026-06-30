/लेबनान पर ईरान का सख्त रुख, अमेरिका से वादे निभाने की मांग

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Iran On Lebanon Conflict: ईरान ने मंगलवार (30 जून) को लेबनान में चल रहे क्षेत्रीय हालात पर अपना रुख़ दोहराया और कहा कि "सभी मोर्चों" पर संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका के जरिए किए गए वादे अहम हैं. एक प्रेस ब्रीफिंग में, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका ने लेबनान में युद्ध खत्म करने के बारे में साफ़ तौर पर वादे किए हैं और उसे उन पर अमल करना चाहिए. उन्होंने कहा, "अमेरिका ने लेबनान में जंग खत्म करने का साफ़ वादा किया है और उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए."
तेहरान का रुख़ दोहराते हुए बघाई ने कहा कि लेबनान पर ईरान का रुख़ बदला नहीं है और बिल्कुल साफ़ है. उन्होंने कहा, "लेबनान पर हमारा रुख़ साफ़ है। हमारे लिए यह अहम है कि अमेरिका 'मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) के आर्टिकल 1 के मुताबिक़ सभी मोर्चों पर, और खासकर लेबनान में, युद्ध खत्म करने का अपना वादा निभाए." ईरान ने बार-बार कहा है कि लेबनान में इज़राइली हमलों और सैन्य अभियानों को रोकना, पश्चिम एशिया में संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी समझौते का "अहम हिस्सा" है.
पश्चिम एशिया में दुश्मनी खत्म करने के मकसद से अमेरिका और ईरान के बीच 14-सूत्रीय 'मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) पर दस्तखत होने के बाद स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी बातचीत का पहला दौर खत्म हुआ. इसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि MoU के तहत लेबनान में सैन्य अभियान रोकने के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक 'डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल' (टकराव रोकने वाली सेल) बनाई जाएगी, जिसमें संबंधित पक्ष और लेबनान शामिल होंगे और मध्यस्थ इसमें मदद करेंगे. हालांकि, इज़रायल ने बार-बार कहा है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना के कब्ज़े वाले इलाकों से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे हिजबुल्लाह से खतरा है.
बघाई ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की आने वाले दिनों में किसी भी स्तर पर अमेरिका के साथ कोई बैठक करने की "कोई योजना नहीं है", भले ही दोहा में 14-सूत्रीय MoU को लागू करने से जुड़ी कूटनीतिक बातचीत अलग से चल रही हो. प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान की निकट भविष्य में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा, "असल में, हमारी अगले कुछ दिनों में किसी भी स्तर पर अमेरिकी पक्ष से मिलने की कोई योजना नहीं है." उन्होंने साफ़ किया कि दोहा में होने वाली बातचीत वॉशिंगटन के साथ कोई राजनीतिक बातचीत नहीं है, बल्कि यह पहले से तय समझौतों को लागू करने से जुड़ी तकनीकी स्तर की बातचीत है, जिसमें ईरान की फ़्रीज़ की गई संपत्ति से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं.
बघाई ने आगे कहा, "कल दोहा में जो बातचीत होगी, वह मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (समझौता ज्ञापन) की शर्तों को लागू करने के बारे में होगी, जिसमें ईरान की फ़्रीज़ की गई संपत्ति को जारी करना भी शामिल है, जो कतर के पास है." इससे पहले, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद मोहम्मद अल-अंसारी ने बताया था कि ईरान का 6 अरब डॉलर का फ़्रीज़ किया गया फंड अभी तक तेहरान को ट्रांसफर नहीं किया गया है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कदम बातचीत की प्रगति पर निर्भर करेगा. एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान, उन्होंने कहा कि फंड जारी करने की प्रक्रिया "बातचीत में हुई प्रगति के अनुसार" आगे बढ़ेगी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि वित्तीय व्यवस्थाएँ चल रही कूटनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं.