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लेबनान पर ईरान का सख्त रुख, अमेरिका से वादे निभाने की मांग

Iran On Lebanon Conflict: ईरान ने कहा है कि लेबनान में संघर्ष खत्म करने को लेकर अमेरिका अपने वादों को पूरा करे. तेहरान का मानना है कि क्षेत्रीय शांति के लिए युद्धविराम और सैन्य कार्रवाइयों का रुकना जरूरी है. वहीं, दोहा में होने वाली बातचीत को ईरान ने राजनीतिक नहीं, बल्कि तकनीकी स्तर की प्रक्रिया बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 30, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:23 PM IST
लेबनान पर ईरान का सख्त रुख, अमेरिका से वादे निभाने की मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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