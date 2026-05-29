ट्रंप के "होर्मुज खोलने" के ऐलान पर ईरान का पलटवार, कहा- "जरूरत से ज्यादा मांगना छोड़ो"

Iran US Tension Update: वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान पर टिक गई है. समुद्री रास्तों पर बढ़ती सख्ती, परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहराता विवाद और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य हलचल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लगाया गया समुद्री घेराव अब हटाया जाएगा और ईरान को यह हमेशा के लिए मानना होगा कि वह कभी परमाणु हथियार या परमाणु बम नहीं बनाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (29 मई) को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लंबा संदेश पोस्ट किया. इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत पूरी तरह खोला जाना चाहिए, ताकि दोनों दिशाओं में बिना किसी रोक-टोक के जहाजों की आवाजाही हो सके." उन्होंने कहा कि "अमेरिकी नौसेना के नाकाबंदी की वजह से जो जहाज इस समुद्री रास्ते में फंसे हुए थे, वे अब अपने घर लौटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं."

ट्रंप ने दावा किया कि समुद्र में बिछाई गई कई पानी के नीचे की बारूदी सुरंगों को अमेरिकी फोर्सेज ने पहले ही विस्फोट करके खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि जो सुरंगें अभी बची हैं, उन्हें ईरान तुरंत हटाएगा या नष्ट करेगा. हालांकि ट्रंप ने अपने इन दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान के जिन परमाणु पदार्थों को जमीन के काफी नीचे दबाकर रखा गया है, उन्हें बाहर निकालकर नष्ट किया जाएगा. ट्रंप के मुताबिक, यह काम अमेरिका, ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के आपसी समन्वय से होगा. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और चीन ही ऐसे देश हैं, जिनके पास इतनी गहराई में दबे पदार्थों को निकालने की तकनीकी क्षमता है.

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ट्रंप ने अपने संदेश में यह भी कहा कि फिलहाल किसी तरह का धन का लेन-देन नहीं होगा. उन्होंने यह भी बताया कि कई अन्य मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन उन विषयों का खुलासा नहीं किया. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका का अपने पुराने रुख पर कायम है. ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा. संदेश के आखिर में ट्रंप ने कहा कि वह आखिरी फैसला लेने के लिए व्हाइट हाउस के स्पेशल सिचुएशन रूम में जा रहे हैं, जिससे साफ है कि बातचीत अभी भी जारी है.

बता दें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का शुमार दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में होता है. दुनिया भर में तेल और गैस की बड़ी खेप इसी रास्ते से गुजरती है. ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बड़ा असर डाल सकता है. अमेरिका और ईरान में तनाव के बाद तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहरा लगा दिया था, इसका दुनिया के कई मुल्कों के ऊर्जा आपूर्ति पड़ा. उनमें भारत भी शामिल है.

दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को साफ संदेश दिया है. अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए वॉशिंगटन को अपनी जरूरत से ज्यादा मांगों को छोड़ना होगा. ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह बात अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी के साथ बातचीत में कही.

ईरान का कहना है कि समझौते के लिए अमेरिका को अपने बदलते और विरोधाभासी रुख से पीछे हटना होगा. ओमान इस पूरे मामले में दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और लगातार कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं.

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