Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3071753
Zee SalaamMuslim Worldट्रंप की धमकी पर भड़की ईरानी फौज, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दी सख्त चेतावनी

ट्रंप की धमकी पर भड़की ईरानी फौज, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दी सख्त चेतावनी

IRGC Condemns Trump: ईरान में दो हफ़्तों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को बार-बार मिलिट्री कार्रवाई की धमकी दी है. इन धमकियों के बाद ईरानी सेना ने एक बयान जारी कर ट्रंप की टिप्पणियों की निंदा की और उन्हें किसी भी और आक्रामकता के खिलाफ चेतावनी दी.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:19 PM IST

Trending Photos

ट्रंप की धमकी पर भड़की ईरानी फौज, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दी सख्त चेतावनी

Iran US Tensions: इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने ईरान में हिंसक अशांति के बीच हुए हालिया आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देश के आंतरिक मामलों में "खुले हस्तक्षेप" के लिए आलोचना की. IRGC ने कहा कि, ईरान के दुश्मनों द्वारा अस्थिरता फैलाने के पिछले प्रयासों की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल समर्थित आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए नवीनतम तोड़फोड़ के कार्य भी विफल होने वाले हैं.

IRGC ने कहा, "देश भर में दंगाइयों और सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा किए गए हालिया विद्रोह और अत्याचार, जिसके कारण हमारे प्यारे ईरान के सैकड़ों लोगों और सुरक्षा रक्षकों की शहादत हुई है, हकीकत में संयुक्त राज्य अमेरिका और आपराधिक ज़ायोनी शासन द्वारा थोपे गए 12-दिवसीय युद्ध का विस्तार है और उस महान युद्ध के मैदान में ऐतिहासिक हार का एक बर्बर बदला है."

ईरान के तरफ से जवाबी बयान में वाशिंगटन और तेल अवीव पर इस क्षेत्र में अपनी हालिया नाकामियों का बदला ईरानी लोगों से लेने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि ट्रंप पश्चिमी सरकारों और मीडिया के समर्थन से खुले तौर पर ईरान के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद के समकालीन रूपों को बढ़ावा दे रहे हैं. बयान में ट्रंप की टिप्पणियों और ईरान के आंतरिक मामलों में दखल की कड़ी आलोचना की गई और चेतावनी दी गई कि ऐसे कामों का सामना लचीले ईरानी राष्ट्र की ओर से एक शक्तिशाली जवाब से किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में जान गंवाने वालों को सम्मान देते हुए IRGC ने सार्वजनिक जागरूकता, सतर्कता और एकता के महत्व पर जोर दिया. इसने देश भर के नागरिकों से सोमवार को होने वाली राष्ट्रव्यापी रैलियों में भाग लेने का आग्रह किया. बयान में निष्कर्ष निकाला गया, "राष्ट्र की संप्रभुता, इस्लामी गणराज्य की ताकत और वेलायत-ए फकीह का ऊंचा स्थान, जो लाखों शहीदों के बलिदानों से हासिल हुआ है, ईरानी लोगों के लिए गैर-परक्राम्य रेड लाइन हैं, जिनकी वे दृढ़ संकल्प और साहस के साथ रक्षा करेंगे."

तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया कि अशांति के दौरान कम से कम 109 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई है. इससे पहले एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा, "सरकार वैध सार्वजनिक मांगों को सुनने के लिए तैयार है." जबकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और हिंसक गड़बड़ियों के बीच स्पष्ट अंतर पर जोर दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल देश को अस्थिर करने के प्रयास में हिंसा भड़का रहे हैं और नागरिकों से उन लोगों से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया जो आगजनी, हत्याओं और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नष्ट करने में शामिल हैं. 

इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

IRGC condemns TrumpTrump Iran ThreatIranian military reaction

Trending news

IRGC condemns Trump
ट्रंप की धमकी पर भड़की ईरानी फौज, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दी सख्त चेतावनी
muslim news
Sana Maqbul:मैं कपड़े पहनूं या न ये मेरी मर्जी है, पहनावे को लेकर इस्लाम के निर्देश
iran us war
Iran-US युद्ध हुआ तो कौन सा मुस्लिम देश किसका देगा साथ? जानिए सऊदी अरब का स्टैंड
chhattisgarh news
8 मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हमला, फैक्ट्री मालिक के कहने पर बजरंग दल ने किया कांड
Kapil Mishra on Owaisi
"एक दिन बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी"...BJP नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान
Iran Protests
ईरान में 6 भारतीयों की गिरफ्तारी का दावा निकला झूठा, राजदूत ने दी चेतावनी
church vandalism and the Holy Bible burning incident in Pakistan punjab province
हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों पर बढ़े हमले, पाकिस्तान में चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी
UP News
UP News: याकूब ने बूढ़ी मां आयशा बेगम की गला घोंटकर हत्या की, इलाके में मचा हड़कंप
Middle East Tension
क्या बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का नक्शा? ट्रंप की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका
Netanyahu resignation protests
गाजा में फिलिस्तीनियों की खून पीने वाले नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग