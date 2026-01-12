ट्रंप की धमकी पर भड़की ईरानी फौज, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दी सख्त चेतावनी

Iran US Tensions: इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने ईरान में हिंसक अशांति के बीच हुए हालिया आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देश के आंतरिक मामलों में "खुले हस्तक्षेप" के लिए आलोचना की. IRGC ने कहा कि, ईरान के दुश्मनों द्वारा अस्थिरता फैलाने के पिछले प्रयासों की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल समर्थित आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए नवीनतम तोड़फोड़ के कार्य भी विफल होने वाले हैं.

IRGC ने कहा, "देश भर में दंगाइयों और सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा किए गए हालिया विद्रोह और अत्याचार, जिसके कारण हमारे प्यारे ईरान के सैकड़ों लोगों और सुरक्षा रक्षकों की शहादत हुई है, हकीकत में संयुक्त राज्य अमेरिका और आपराधिक ज़ायोनी शासन द्वारा थोपे गए 12-दिवसीय युद्ध का विस्तार है और उस महान युद्ध के मैदान में ऐतिहासिक हार का एक बर्बर बदला है."

ईरान के तरफ से जवाबी बयान में वाशिंगटन और तेल अवीव पर इस क्षेत्र में अपनी हालिया नाकामियों का बदला ईरानी लोगों से लेने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि ट्रंप पश्चिमी सरकारों और मीडिया के समर्थन से खुले तौर पर ईरान के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद के समकालीन रूपों को बढ़ावा दे रहे हैं. बयान में ट्रंप की टिप्पणियों और ईरान के आंतरिक मामलों में दखल की कड़ी आलोचना की गई और चेतावनी दी गई कि ऐसे कामों का सामना लचीले ईरानी राष्ट्र की ओर से एक शक्तिशाली जवाब से किया जाएगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में जान गंवाने वालों को सम्मान देते हुए IRGC ने सार्वजनिक जागरूकता, सतर्कता और एकता के महत्व पर जोर दिया. इसने देश भर के नागरिकों से सोमवार को होने वाली राष्ट्रव्यापी रैलियों में भाग लेने का आग्रह किया. बयान में निष्कर्ष निकाला गया, "राष्ट्र की संप्रभुता, इस्लामी गणराज्य की ताकत और वेलायत-ए फकीह का ऊंचा स्थान, जो लाखों शहीदों के बलिदानों से हासिल हुआ है, ईरानी लोगों के लिए गैर-परक्राम्य रेड लाइन हैं, जिनकी वे दृढ़ संकल्प और साहस के साथ रक्षा करेंगे."

तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया कि अशांति के दौरान कम से कम 109 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई है. इससे पहले एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा, "सरकार वैध सार्वजनिक मांगों को सुनने के लिए तैयार है." जबकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और हिंसक गड़बड़ियों के बीच स्पष्ट अंतर पर जोर दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल देश को अस्थिर करने के प्रयास में हिंसा भड़का रहे हैं और नागरिकों से उन लोगों से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया जो आगजनी, हत्याओं और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नष्ट करने में शामिल हैं.

इनपुट- ANI