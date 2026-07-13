'जंग हमने नहीं शुरू की!' UN में गरजा ईरान, अमेरिका-इजरायल पर फोड़ा ठीकरा

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Iran US Tensions: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र की हालिया "चिंता" पर टिप्पणी की है. बघाई ने ज़ोर देकर कहा कि यह स्थिति कोई "सैन्य टकराव" नहीं है, बल्कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू की गई खुली और बिना उकसावे वाली आक्रामक कार्रवाइयों का सिलसिला है. उन्होंने कहा कि ईरान हमला नहीं करता; उन्होंने तर्क दिया कि दक्षिणी फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों पर ईरानी हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के अपने स्वाभाविक अधिकार का वैध और कानूनी इस्तेमाल हैं.
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया कि वह संबंधित देशों पर दबाव डाले कि वे अमेरिका को ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल लॉन्चपैड के तौर पर करने की इजाज़त देना फौरन बंद करें. बघाई ने लिखा, "श्रीमान प्रवक्ता, यह कोई 'सैन्य टकराव' नहीं है. यह 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू की गई खुली और बिना उकसावे वाली आक्रामकता का सिलसिला है. ईरान 'हमला' नहीं करता है. दक्षिणी फारस की खाड़ी में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों पर ईरान के हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के उसके स्वाभाविक अधिकार का वैध और कानूनी इस्तेमाल हैं. आपको संबंधित देशों से आग्रह करना चाहिए कि वे अमेरिका को ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल लॉन्चपैड के तौर पर करने की इजाज़त देना तुरंत बंद करें."
बघाई ने फारस की खाड़ी का क्यों किया जिक्र
बघाई ने आगे कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए हमलावरों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहने के बावजूद, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ईरान को दोषी ठहराना बिल्कुल भी ज़िम्मेदाराना नहीं है. वैसे, यह 'फारस की खाड़ी' है; कृपया संयुक्त राष्ट्र के उन निर्देशों (खासकर 18 अगस्त 1994 और 14 मई 1999 के निर्देशों) का पालन करें जिनमें संयुक्त राष्ट्र के सभी दस्तावेजों में 'फारस की खाड़ी' शब्द का पूरा इस्तेमाल करने को कहा गया है." इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमेरिका के बीच फिर से शुरू हुए सैन्य टकराव पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक नतीजों की चेतावनी दी थी.
गुटेरेस ने क्या कहा?
गुटेरेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और फिर से शुरू हुई सैन्य झड़पों को लेकर बहुत चिंतित हूं. इनमें होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले, ईरान पर अमेरिकी हमले और पड़ोसी देशों में ईरानी हमले शामिल हैं. ये सभी हमले बंद होने चाहिए." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बड़े पैमाने पर लड़ाई फिर से शुरू होती है, तो इसके इस क्षेत्र के लोगों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर "भयानक परिणाम" होंगे. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने वाशिंगटन और तेहरान दोनों से बातचीत फिर से शुरू करने और कूटनीति के ज़रिए लंबित मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया. इस बीच, अमेरिका ने रविवार को ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों का एक नया दौर शुरू किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले आम नागरिकों (नाविकों) और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की तेहरान की क्षमता को और कम करना है.