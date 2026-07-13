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'जंग हमने नहीं शुरू की!' UN में गरजा ईरान, अमेरिका-इजरायल पर फोड़ा ठीकरा

Iran US Tensions: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने "सैन्य टकराव" के बारे में UN की बातों को खारिज कर दिया. ईरान का कहना है कि वह हमलावर नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका और इजरायल पर आक्रामकता शुरू करने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जायज आत्मरक्षा हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 13, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:01 AM IST
'जंग हमने नहीं शुरू की!' UN में गरजा ईरान, अमेरिका-इजरायल पर फोड़ा ठीकरा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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