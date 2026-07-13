'जंग हमने नहीं शुरू की!' UN में गरजा ईरान, अमेरिका-इजरायल पर फोड़ा ठीकरा

गुटेरेस ने क्या कहा?

गुटेरेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और फिर से शुरू हुई सैन्य झड़पों को लेकर बहुत चिंतित हूं. इनमें होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले, ईरान पर अमेरिकी हमले और पड़ोसी देशों में ईरानी हमले शामिल हैं. ये सभी हमले बंद होने चाहिए." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बड़े पैमाने पर लड़ाई फिर से शुरू होती है, तो इसके इस क्षेत्र के लोगों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर "भयानक परिणाम" होंगे. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने वाशिंगटन और तेहरान दोनों से बातचीत फिर से शुरू करने और कूटनीति के ज़रिए लंबित मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया. इस बीच, अमेरिका ने रविवार को ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों का एक नया दौर शुरू किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले आम नागरिकों (नाविकों) और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की तेहरान की क्षमता को और कम करना है.