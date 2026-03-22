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Zee SalaamMuslim World“अब बस!” सऊदी ने ईरान को दिया झटका, अधिकारियों को देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम

“अब बस!” सऊदी ने ईरान को दिया झटका, अधिकारियों को देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम

Iran Saudi Relation: सऊदी अरब ने बढ़ते तनाव के बीच ईरानी दूतावास के अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है. सऊदी ने ईरान पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन और खाड़ी देशों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिससे क्षेत्रीय संकट और गहरा गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:54 PM IST

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“अब बस!” सऊदी ने ईरान को दिया झटका, अधिकारियों को देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम

Saudi Iran Tensions: वेस्ट एशिया में तेजी से जंग की आग फैल रही है. ईरान इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला कर रहा है. इस हमले से सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, सीरिया, कुवैत, कतर, बहरीन और UAE में भारी नुकसान हुआ है. अब इस वजह से सऊदी ने सख्त रुख अपनाया है. सऊदी अरब ने अपने क्षेत्र में तैनात ईरानी राजनयिक अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है. रविवार सुबह जारी एक बयान में सऊदी विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ईरान लगातार अंतरराष्ट्रीय समझौतों और पड़ोसी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है.

सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि ईरान ने न सिर्फ बीजिंग समझौते का बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों का भी उल्लंघन किया है. मंत्रालय ने कहा कि एक ज़िम्मेदार पड़ोसी को क्षेत्रीय शांति बनाए रखनी चाहिए. हालांकि, ईरान बार-बार खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. सऊदी अरब ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो वह अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा. यह आदेश जारी करने के कुछ ही समय बाद सऊदी प्रशासन ने पुष्टि की कि उसके हवाई रक्षा प्रणालियों ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है. इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि रियाद की ओर दागी गई तीन बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया गया। इन घटनाओं ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

इस बीच, इस संघर्ष का खामियाज़ा आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है. सीतापुर के रहने वाले 26 साल के युवक रवि गोपाल की सऊदी अरब में एक मिसाइल हमले में मौत हो गई. वह सितंबर 2025 से रियाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था. उसकी मौत की खबर ने उसके परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया है. इसके साथ ही इजरायल में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. ईरान ने दक्षिणी इजरायल में दो स्थानों पर मिसाइल हमले किए, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और अनेक लोग घायल हो गए.

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बताया जाता है कि ये हमले इजरायल की एक प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा के निकट हुए, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं. घटनाओं के इस पूरे घटनाक्रम के बीच, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ईरान को एक कड़ी चेतावनी जारी की है. उन्होंने कहा है कि अगर Strait of Hormuz को 48 घंटे के भीतर फिर से नहीं खोला गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएगा. यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बंद होने से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में हड़कंप मच गया है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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