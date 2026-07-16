/कैंसर अस्पताल के पास बम बरसाकर अमेरिका ने पार की हद, ईरान ने युद्ध का बिगुल फूंका

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Iran US Conflict: मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान अमेरिका मानवता को शर्मसार कर रहा है. ईरान के दक्षिण-पश्चिमी शहर अहवाज़ में एक कैंसर अस्पताल के पास मिसाइल से हमला किया है. इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है. यह हमला US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) द्वारा होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में समुद्री आवाजाही के लिए खतरा पैदा करने वाली ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाते हुए हमलों के दूसरे दौर की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुआ.
ईरान के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क और सूचना केंद्र के प्रमुख होसैन केरमानपुर ने कहा कि यह हमला बोघायी अस्पताल 2 के पास हुआ, जहां कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है. केरमानपुर ने कहा, "कुछ देर पहले, अहवाज़ में बोघायी अस्पताल 2 (जो कैंसर के मरीजों के लिए है) के पास के इलाकों में मिसाइल हमला हुआ. तेज आवाज और जोरदार झटकों के डर से कुछ मरीज और उनके साथ आए लोग अस्पताल से भाग गए हैं और अब केवल सबसे गंभीर रूप से बीमार मरीज ही बचे हैं."
औद्योगिक इलाकों में हुआ है हमला
ईरानी सरकारी मीडिया आउटलेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) ने होर्मोज़गन प्रांत में स्थित केशम (Qeshm) में एक औद्योगिक सुविधा को नुकसान पहुंचने की भी खबर दी. IRIB के मुताबिक, होर्मोज़गन के गवर्नर के बयान का हवाला देते हुए कहा गया, "केशम में सूज़ा फिश पाउडर फैक्ट्री के एक हिस्से पर दुश्मन के हमले के बाद, फैक्ट्री को थोड़ा नुकसान पहुंचा है. जगह खाली होने के कारण, इस समय किसी के घायल होने की खबर नहीं है."
IRGC के प्रवक्ता ने क्या कहा?
यह घटना CENTCOM द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद हुई है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों का दूसरा दौर शुरू किया है. उनका कहना था कि इस ऑपरेशन का मकसद उन ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना था जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को धमकाने के लिए किया जाता है. इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहम्मदी ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक अपनी सैन्य जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान के मौजूदा ऑपरेशन इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे पर केंद्रित हैं. मोहम्मदी ने कहा, "दुश्मन को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह लड़ाई के मौजूदा समीकरण को जारी रख सकता है और युद्ध को 'वॉर ऑफ एट्रिशन' में बदल सकता है. ईरान के ऑपरेशन फिलहाल इस क्षेत्र में अमेरिका के आक्रामक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने पर केंद्रित हैं. इसके बाद अगले कदम उठाए जाएंगे."