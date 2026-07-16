/कैंसर अस्पताल के पास बम बरसाकर अमेरिका ने पार की हद, ईरान ने युद्ध का बिगुल फूंका

IRGC के प्रवक्ता ने क्या कहा?

यह घटना CENTCOM द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद हुई है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों का दूसरा दौर शुरू किया है. उनका कहना था कि इस ऑपरेशन का मकसद उन ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना था जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को धमकाने के लिए किया जाता है. इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहम्मदी ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक अपनी सैन्य जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान के मौजूदा ऑपरेशन इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे पर केंद्रित हैं. मोहम्मदी ने कहा, "दुश्मन को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह लड़ाई के मौजूदा समीकरण को जारी रख सकता है और युद्ध को 'वॉर ऑफ एट्रिशन' में बदल सकता है. ईरान के ऑपरेशन फिलहाल इस क्षेत्र में अमेरिका के आक्रामक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने पर केंद्रित हैं. इसके बाद अगले कदम उठाए जाएंगे."