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कैंसर अस्पताल के पास बम बरसाकर अमेरिका ने पार की हद, ईरान ने युद्ध का बिगुल फूंका

Iran US Conflict: अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है. वहीं, तेहरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ज़बरदस्त बमबारी करके जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इसी बीच अमेरिका ने एक कैंसर अस्पताल के पास हमला करके हद पार कर दी है, जिससे ईरान में भारी आक्रोश फैल गया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 16, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:55 AM IST
कैंसर अस्पताल के पास बम बरसाकर अमेरिका ने पार की हद, ईरान ने युद्ध का बिगुल फूंका
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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