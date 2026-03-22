होर्मुज पर ट्रंप की भभकी धमकी के बीच ईरान का जवाब, "रास्ता खुला है, बस US-इजरायल लिए नहीं"

Iran on Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में छिड़ा अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच टकराव अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है. यहां हालात हर गुजरते दिन के साथ जटिल और भयावह होते जा रहे हैं. इसका जंग का असर मिडिल ईस्ट से परे भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. व्यापारिक और रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हालिया दिनों तेहरान ने बंद कर दिया था. इसके बाद पूरी दुनिया रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है. जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है.

ईरान ने इस अहम समुद्री रास्तों को लेकर अपने रुख में मामूली नरमी बरतने का इशारा किया है. अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में ईरान के प्रतिनिधियों ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा, सिवाय उन जहाजों के जो "दुश्मन देशों" से जुड़े हैं. ईरान का इशारा अमेरिका और इजरायल की ओर माना जा रहा है. ईरान के फैसले से भारत ने राहत की सांस ली है. हालांकि, हालिया दिनों ईरान ने भारत के दो एलपीजी से लदे जहाजों को गुजरने दिया था.

यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थि कि अगर 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को "पूरी तरह नहीं खोला गया", तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला कर सकता है. इस बयान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा रास्तों में से एक को लेकर तनाव और बढ़ा दिया है.

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