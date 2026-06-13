/क्या खत्म होने वाली है दशकों की दुश्मनी? अमेरिका-ईरान समझौते पर ईरान का सबसे बड़ा संकेत

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Iran US Deal: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक अहम बयान दिया है. शुक्रवार शाम प्रसारित एक टेलीविजन कार्यक्रम में अरागची ने संकेत दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता जल्द हो सकता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और समझौता अगले एक-दो दिनों या कुछ दिनों के भीतर हो सकता है.
अरागची के इस बयान को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है. ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष पहले से कहीं ज्यादा समझौते के करीब हैं और कई महीनों की बातचीत के बाद ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है.
उन्होंने मीडिया में चल रही अटकलों पर भी प्रतिक्रिया दी. अरागची ने कहा कि समझौते को लेकर विभिन्न तरह की खबरें और कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया को ऐसी अटकलों से बचना चाहिए क्योंकि इससे बातचीत का माहौल प्रभावित हो सकता है. ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक, संवेदनशील कूटनीतिक प्रक्रियाओं के दौरान अनावश्यक अटकलें समझौते की दिशा में चल रहे प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. ईरानी विदेश मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित समझौता आकार में बहुत बड़ा नहीं है. यह सिर्फ डेढ़ से दो पन्नों का दस्तावेज़ है, लेकिन इसके हर बिंदु और शब्द पर दो महीने से अधिक समय तक गहन चर्चा की गई है.
उन्होंने कहा कि समझौते के सभी प्रावधानों की कई बार समीक्षा की गई ताकि किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे और दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान हो सके. अरागची ने यह भी साफ किया कि समझौते की प्रक्रिया के दौरान ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य संस्थानों को लगातार जानकारी दी जाती रही है. उन्होंने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट, क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्ध समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सैन्य बलों ने लगातार निगरानी रखी है और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए हैं.