इजरायली हमले में शहीद हो गए हैं तेहरान के सबसे ताकतवर नेता अली लारिजानी, जानें ईरान ने क्या कहा?

Ali Larijani Death News: इजरायल के हमले में ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अली लारिजानी शहीद हो गए हैं. उनकी शहादत के बाद तेहरान में खलबली मची हुई है. पूरे ईरान में लोग अपने नेता का शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Israel Iran War: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जारी है. इस बीच IDF के हवाई हमले में तेहरान के सीनियर और कद्दावर नेता अली लारिजानी शहीद हो गए हैं. उनकी शहादत के बाद पूरे ईरान में लोग अपने नेता का शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता थे और IRGC में उनकी मजबूत पकड़ थी. जब इजरायली हमला हुआ था तब वह अपनी बेटी के घर में मौजूद थे.
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक की है. इजरायल के इस हमले में लारिजानी के बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अलीरेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स भी शहीद हो गए हैं. सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में उन्हें 'इस्लामी गणराज्य का आजीवन सेवक' बताते हुए कहा, "सुबह के शुरुआती घंटों में अली लारीजानी अपने बेटे मोर्तजा, अलीरेज़ा बायात और कई अंगरक्षकों के साथ शहीद हो गए."
ईरान की सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल
इस ऑपरेशन को अंजाम देकर इजरायल ने ईरान के उन रिहायशी इलाकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया है, जिन्हें पहले सुरक्षित माना जाता था. अली लारिजानी अपनी बेटी के घर रह रहे थे तभी यह हमला हुआ है. इस हमले में के बाद ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के भीतर क्या अपने ही गद्दार हैं, जो इजरायल के सटीक लोकेशन दे रहे हैं. आखिर इजरायल को इतनी सटीक जानाकारी कैसे मिल रही है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 28 फरवरी की सुबह इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपने पूरे परिवार और कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद पूरे ईरान में शोक की लहर दौड़ गई. लोग अपने नेता को खोने के दुख को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए. इसके बाद IRGC ने मध्य-पूर्व में स्थित सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिनमें इजरायल में स्थित ठिकाने भी शामिल थे. ईरानी सेना लगातार इजरायल पर मिसाइलें दाग रही है, जिससे उस देश को भारी नुकसान पहुंच रहा है.