/Middle East Crisis: होर्मुज में ईरान ने तीन तेल टैंकर को किया जब्त, अमेरिका की बढ़ी बेचैनी

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Iran US Tensions: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं हैं. यह इलाका युद्ध और शांति के बीच झूलते हुए एक नाज़ुक स्थिति में है. आज सुबह (29 जुलाई) ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया. कुछ ही घंटों के भीतर उसने तीन तेल टैंकरों को चेतावनी दी और फिर चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले जहाज को निशाना बनाया और उसे जब्त कर लिया. यह जानकारी ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने दी.
इसी दौरान, ईरान ने कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर "अचानक हमला" किया. इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा. हालांकि, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि ईरानी हमले को नाकाम कर दिया गया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यह हमला मंगलवार शाम को हुआ. किन खास ठिकानों या बेस पर हमला हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. इसके जवाब में अमेरिकी और सऊदी सेनाओं ने पूर्वी इराक में "ईरान समर्थित आतंकवादी ठिकानों" के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया.
अमेरिकी सेना ने क्या कहा?
CENTCOM ने कहा कि यह कार्रवाई पिछले 72 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर हुए 30 ड्रोन हमलों के जवाब में की गई. ऐसे हमले जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें ईरान का समर्थन हासिल था. तेहरान ने अभी तक इन आरोपों या मिसाइल हमले की खबरों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. ये जवाबी हमले ऐसे समय में हुए हैं जब कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधा हमला नहीं हुआ था और बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीदें बढ़ रही थीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के साथ "बहुत दोस्ताना बातचीत" होने की बात कही थी.
दोनों के बीच कब शुरू हुआ युद्ध
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. उनकी मौत के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया. ईरान ने अमेरिका और इज़राइल के कई ठिकानों पर ज़बरदस्त हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ. इस नुकसान के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ एक समझौता किया और युद्धविराम की घोषणा की, लेकिन बाद में फिर से हमले शुरू कर दिए.