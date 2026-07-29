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Middle East Crisis: होर्मुज में ईरान ने तीन तेल टैंकर को किया जब्त, अमेरिका की बढ़ी बेचैनी

Iran Seizes Oil Tanker: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज में तीन तेल टैंकरों को चेतावनी जारी की. उसने चेतावनी न मानने वाले एक जहाज को निशाना बनाया और उसे ज़ब्त कर लिया. इस घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं पैदा कर दीं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 29, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:12 AM IST
Middle East Crisis: होर्मुज में ईरान ने तीन तेल टैंकर को किया जब्त, अमेरिका की बढ़ी बेचैनी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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