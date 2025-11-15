Advertisement
हॉर्मुज़ में खतरनाक केमिकल वाला टैंकर ईरान ने दबोचा, देखते रह गए अमेरिकी मोहरे!

Iran Seizes Tanker in Strait of Hormuz: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खतरनाक कैमिकल्स से लदे टैंकर की जब्ती ने मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है. अमेरिका-ईरान टकराव, क्षेत्रीय साजिशों और समुद्री सुरक्षा को लेकर जारी खींचतान अब फिर से तेज होती दिख रही है. हालांकि, ईरान की इस कार्रवाई के दौरान अमेरिकी ड्रोन लगातार नजर बनाए हुए थे. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 15, 2025, 07:44 PM IST

US सैनिकों की नाक के नीचे से ईरान ने किया टैंकर जब्त (फाइल फोटो)
Iran News Today: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह है कि कथित अमेरिकी और यूरोपीय देशों की मुस्लिम देशों में लगातार अवैध तरीके से दखलंदाजी करना. इसी तरह के एक मामले में ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है. ईरान ने मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले एक तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जब्त कर लिया है. इसकी पुष्टि खुद ईरानी अधिकारियों ने शनिवार (15 नवंबर)को की है. 

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, तेहरान ने जब्त टैंकर पर गैरकानूनी तरीके से आवाजाही करने समेत कानून के उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान जारी कर बताया कि टैंकर को कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लिया गया और उसे ईरानी जलक्षेत्र में ले जाया गया है.

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने आगे बताया कि यह कार्रवाई ईरान के राष्ट्रीय हितों और संसाधनों की सुरक्षा के मद्देनजर की गई है. टैंकर की पहचान 'तलारा' के रूप में हुई है और यह 30,000 टन पेट्रोकेमिकल उत्पाद लेकर जा रहा था. यह कार्रवाई शुक्रवार (14 नवंबर) को हुई. बताया जा रहा है कि टैंकर सिंगापुर की ओर जा रहा था, तभी ईरानी बलों ने उसे रोक लिया.

अमेरिकी निगरानी में ईरान ने किया जब्त?

ईरानी सैन्य बलों की इस कार्रवाई को लेकर निजी सुरक्षा फर्म Ambrey ने बताया कि टैंकर की जब्ती के दौरान तीन छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया गया. इसी दौरान अमेरिकी नौसेना का MQ-4C Triton ड्रोन कई घंटों तक उस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरकर स्थिति पर नजर रख रहा था, जब टैंकर को कब्जे में लिया जा रहा था.

ब्रिटेन और साइप्रस ने की पुष्टि

ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने भी इस घटना की पुष्टि की है. UKMTO की तरफ से जारी बयान में बताया कि शायद किसी 'राज्य गतिविधि' के चलते तलारा नाम के टैंकर को ईरानी जलक्षेत्र की ओर मोड़ना पड़ा. साइप्रस स्थित कोलंबिया शिप  मैनेजमेंट ने कहा कि टैंकर से संपर्क टूट गया है. कंपनी ने बताया कि जहाज हाई सल्फर गैसोइल लेकर जा रहा था, लेकिन शनिवार तक जहाज के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है.

पहले की घटनाओं पर भी ईरान पर आरोप

ईरान पर 2019 में कई टैंकरों पर लिम्पेट माइंस से हमले करने के आरोप लगे. इसके अलावा साल 2021 में इजरायल से जुड़ा एक तेल टैंकर पर ईरानी सैनिकों पर ड्रोन हमला करने का दावा किया गया. यह घटनाएं उस समय शुरू हुईं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था, जबकि इजरायल लगातार तेहरान के खिलाफ साजिश रच रहा था. 

इसी तरह 2022 में भी ईरान पर दो ग्रीक टैंकरों को पकड़ने के आरोप लगे थे, जिसे नवंबर 2022 तक रोक कर रखा गया. अप्रैल 2024 में ईरान ने पुर्तगाल के झंडे वाले कार्गो जहाज MSC Aries को भी कब्जे में ले लिया था.

मिडिल ईस्ट में US और उसके सहयोगी बढ़ा रहे तनाव!

ईरान के खिलाफ अमेरिकी और उसके सहयोगी देश लगातार साजिश करते रहे हैं. यहूदी मीडिया और इजरायल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगाकर पश्चिमि देशों को हमले के लिए उकसाते रहे हैं. हालिया दिनों में यह तनाव और बढ़ गया है. इसकी वजह है ग़ज़ा में बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरंसहार और ईरान का इजरायल-अमेरिका के बीच 12 दिनों तक चली जंग है. 

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की साजिश और मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा करने पर ईरान ने हमेशा लगाम लगाने की कोशिश की है. ईरान कई बार चेतावनी भी दे चुका है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया के 20 फीसदी से ज्यादा तेल का व्यापारिक ट्रांजिट होता है. इसके अलावा इजरायल, अमेरिका की निगरानी में इसी रास्ते से हथियारों की सप्लाई और दूसरी गैर-कानूनी कामों को अंजाम देता है. यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट लंबे समय से इस क्षेत्र में निगरानी रखती है.

यह भी पढ़ें: पंजाब की सरबजीत ने पाकिस्तान में धर्म बदलकर किया निकाह? पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

 

