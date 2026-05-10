मिडिल ईस्ट में जंग थमने की उम्मीद बढ़ी, ईरान ने US को भेजा शांति प्रस्ताव का जवाब

Iran US Ceasefire Proposal: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात थमते नजर आ रहे हैं. इससे दुनिया ने राहत की सांस ली है. ईरान ने जंग रोकने और दुनिया में शांति स्थापित के मकसद से इतवार (10 मई) को अहम कूटनीतिक कदम उठाया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है.

ईरान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर अपना जवाब सौंप दिया है, जिसका मकसद जारी जंग को खत्म करना बताया जा रहा है. हालांकि ईरान ने साफ किया है कि उसकी तरजीह सिर्फ सीजफायर नहीं, बल्कि स्थायी शांति और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है.

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब पाकिस्तान के मध्यस्थों के जरिये से भेजा है. ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने बताया कि यह प्रस्ताव अभी एक शुरुआती मसौदा है, जिसका खास मकसद जंग को खत्म करना है, न कि इस फेज में सियासी मुद्दों को हल करना.

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ईरानी स्टेट ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी ने जानकारी दी कि प्रस्ताव में सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करने की बात शामिल है, खासकर लेबनान में, जहां पहले हुए सीजफायर के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं. इससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है.

यह कूटनीतिक पहल ऐसे समय में सामने आई है जब पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अमह समुद्री रास्ते की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है. यह रास्ता दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है. भारत समेत दुनिया भरके देश मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को खत्म करने के लिए लगातार कूटनीतिक कदम उठा रहे हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स मुताबिक, मध्यस्थता कोशिशों का मकसद पहले फेज में जंग रोकने पर सहमति बनाना है, जबकि आगे चलकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम सहित दूसरे मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी. इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि किसी भी देश के साथ बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है. उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी अपने दुश्मनों के सामने झुकेगा नहीं और अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा.

पेजेशकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ बातचीत या संवाद हमेशा बराबरी और पूरी ताकत के साथ होगी, किसी रियायत या दबाव में नहीं होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत का मकसद ईरानी अवाम के अधिकारों की रक्षा करना और देश के हितों को सुरक्षित रखना है.

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