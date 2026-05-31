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ईरान ने मार गिराए 4 मिलियन डॉलर के अमेरिकन ड्रोन; US MQ-1 के उड़े परखच्चे

Iran Shot Down US Drone: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की संभावनाओं के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है. ईरान ने दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया. साथ ही, तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के लिए कड़े नियम और चेतावनी जारी कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 31, 2026, 09:19 AM IST

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Iran Shot Down US Drone: अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते के मुद्दे पर सहमति जैसी स्थिति बन गई है. लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव भी बरकरार है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने रविवार (31 मई) की तड़के अमेरिका के एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया. यह ड्रोन कथित तौर पर ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ किया था. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रडार सिस्टम ने अमेरिका के ड्रोन को ईरान क्षेत्र में घुसते ही पहचान लिया, जिसके बाद ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम सफलतापूर्वक उस ड्रोन को मार गिराया. IRGC ने इस ड्रोन को US सेना का बताया और ड्रोन को मार गिराने के अपने दावे को सही ठहराते हुए कहा कि ड्रोन "दुश्मनाना कार्रवाई करने के इरादे से" अंदर घुसा था.

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इस बीच, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी संप्रभुता को फिर से दोहराया है. उसने एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में व्यापारिक और नौसैनिक, दोनों तरह के जहाजों को शिपिंग नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से समुद्री जहाजों की आवागमन आसान करने, उनकी सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए ईरान ने पर्शियन गल्फ "पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी" (PGSA) बनाया है. इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं. हालांकि ईरान ने इस कार्रवाई की निंदा की. 

ईरानी सेना के खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने घोषणा की, "होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रबंधन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा पूर्ण अधिकार के साथ किया जाता है." सैन्य कमान ने आगे इस बात पर जोर दिया कि "सभी जहाजों, व्यापारिक पोतों और टैंकरों को केवल निर्धारित मार्गों से ही यात्रा करनी होगी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना से अनुमति लेनी होगी.

इन नियमों का कोई भी उल्लंघन उनके आवागमन की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल देगा." तेहरान ने इस क्षेत्र में तैनात अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक दस्तों को भी अतिरिक्त चेतावनी देते हुए कहा कि शिपिंग प्रशासन या जहाजों के आवागमन में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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